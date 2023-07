PSG kontra Al-Nassr. To nie tak miało być [WIDEO]

Paris Saint-Germain jak co roku dokonało wielu transferów i znacznie wzmocniło kadrę przed nadchodzącymi rozgrywkami. Nowy trener Luis Enrique poprowadził już zespół w meczu towarzyskim z Le Havre (2:0), a teraz jego ekipa podjęła Al-Nassr na Yanmar Stadium Nagai w japońskiej Osace. Pomimo braku Kyliana Mbappe na boisku nie brakowało znanych piłkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy wygrali Ligę Narodów! Śliwka wychwala Nikolę Grbicia

Al-Nassr i PSG nie porwały fanów. Cristiano Ronaldo grał kiepsko, a Neymar w ogóle

Kibice PSG mieli szansę obserwować od pierwszej minuty m.in. Milana Skriniara, Marco Asensio i Lucasa Hernandeza, którzy tego lata dołączyli do klubu. Na boisku nie zabrakło również Gianluigiego Donnarummy i Achrafa Hakimiego. Z kolei w zespole Al-Nassr mecz zaczęli m.in. Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca i nowy nabytek Marcelo Brozović.

Sergio Ramos o krok od hitowego transferu. Gwiazdozbiór

Pomimo gwiazdorskiej obsady na boisku nie działo się wiele. W pierwszej połowie dominowali paryżanie, ale żaden z ich sześciu strzałów nie znalazł drogi do bramki. Podobnie jak jedno celne uderzenie Saudyjczyków. Szansę na cudownego gola z przewrotki miał Ronaldo, ale pod koniec pierwszej połowy uderzył obok bramki.

Wiadomo było, że w drugiej połowie dojdzie do wielu zmian w obu ekipach. W 54. minucie szkoleniowiec Al-Nassr wpuścił na plac gry m.in. Alexa Tellesa, a w PSG do roszad doszło pięć minut później. Luis Enrique desygnował do gry m.in. Marquinhosa i Marco Verattiego, ale na ławce już do końca meczu pozostawił Neymara. Chwilę później boisko opuścili Ronalaldo, Talisca i Brozović.

Mbappe zareagował na wpis gwiazdora NBA. Chodzi o wielki transfer

Ani gwiazdy, ani ich zmiennicy nie dali rady zmienić wyniku i porwać trybun. Paryżanie znów oddali sześć strzałów, a rywale tylko dwa, ale fani nie zobaczyli ani jednego gola. Wynik 0:0 w sparingu pełnym gwiazd nie było wynikiem, którego można było się spodziewać.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

PSG podczas japońskiego tournée zmierzy się jeszcze z Cerezo Osaka (28 lipca) i Interem Mediolan (1 sierpnia). Z kolei Al-Nassr czeka jedynie starcie z ekipą z Mediolanu (27 lipca).