Bayern wyrzucił w błoto pieniądze za Lewandowskiego. To koniec. Obustronne rozczarowanie

Na początku zeszłorocznego letniego okna transferowego Bayern zaskoczył głośnym transferem. Do mistrzów Niemiec dołączył Sadio Mane, za którego klub zapłacił Liverpoolowi ledwie 32 mln euro, podczas gdy wartość rynkowa piłkarza była zdecydowanie wyższa. Senegalczyk miał zastąpić Roberta Lewandowskiego, za którego niemiecki klub wziął 45 mln euro odstępnego. Można powiedzieć, że Bayern zainwestował w Mane i jeszcze dał mu jedną z najwyższych pensji w zespole. Senegalczyk stał się jednak jednym z największych niewypałów transferowych w historii monachijskiego zespołu.

Najlepsze rozwiązanie dla obu stron. Mane musi opuścić drużynę Bayernu

Sadio Mane nie potrafił przenieść znakomitej formy z angielskiej drużyny do Bayernu. 97-krotny reprezentant Senegalu rozegrał w barwach "Die Roten" 38 meczów, w których zdobył 12 bramek i zaliczył sześć asyst. Jednym z powodów nieudanej przygody piłkarza w Niemczech były kłopoty z aklimatyzacją w nowej drużynie. Szczytem problemów była sytuacja, kiedy Mane na jednym z treningów uderzył Leroya Sane, po czym musiał zapłacić bardzo wysoką karę.

Po zakończeniu sezonu zarówno Mane, jak i właściciele Bayernu byli zgodni co do jednego – Senegalczyk musi opuścić klub. "Kicker" podaje, że mistrzowie Niemiec czekają na to, aż po zawodnika zgłosi się nowy pracodawca. Ponoć kluby z Arabii Saudyjskiej chętnie patrzą na możliwość ściągnięcia byłego skrzydłowego Liverpoolu, jednak sam piłkarz woli poczekać na ofertę z Europy. Do tej pory Mane będzie mógł trenować z zespołem, który obecnie przebywa na azjatyckim tournée.

"Bayern pozostaje cierpliwy, podobnie jak Mane. Doskonale wiedzą, że dla wszystkich zaangażowanych – klubu i zawodnika – pożegnanie jest najlepszym rozwiązaniem. Do tego czasu piłkarz będzie występował w jednostkach treningowych pod wodzą trenera Thomasa Tuchela, chociaż po obu stronach przeważa rozczarowanie" – czytamy na stronie "Kickera".