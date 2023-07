Saudyjczycy się nie zatrzymują. Wykładają miliony na kolejną gwiazdę

Karim Benzema, N'Golo Kante czy Roberto Firmino to tylko kilku znanych piłkarzy, którzy w ostatnich miesiącach trafili do Saudi Professional League. Arabowie nie mają praktycznie żadnych ograniczeń finansowych, co udowodnili, proponując Kylianowi Mbappe 700 mln za rok gry, o czym pisał dziennikarz Sport.pl, Jakub Seweryn. Gwiazdora PSG pragnął ściągnąć klub Al-Hilal, który jest hegemonem tamtejszej ligi. Teraz ten sam zespół upatrzył sobie kolegę Mbappe z reprezentacji Francji.

Griezmann trafi do Arabii Saudysjkiej? Media: Oferta została złożona

Jak podaje marokański dziennikarz Achraf Ben Ayad, Al-Hilal złożyło już ofertę za Antoine'a Griezmanna. Nie wiadomo ile Saudyjczycy będą musieli zapłacić Atletico Madrtyt, jednak samemu napastnikowi Arabowie zaoferowali 40 mln euro za sezon. Obecny kontrakt piłkarza z hiszpańskim zespołem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, a jego wartość rynkowa oscyluje w granicach 25 mln euro.

Achraf Ben Ayad to dziennikarz mieszkający na co dzień w Barcelonie, dzięki czemu przekazane przez niego informacje o transferach w La Liga zazwyczaj pochodzą z pierwszej ręki. "Al-Hilal złożyło Griezmannowi bardzo kuszącą ofertę w ciągu ostatnich kilku dni. Zaoferowali mu 40 mln euro" - napisał dziennikarz w mediach społecznościowych.

Antoine Griezmann jest wychowankiem francuskiego UF Maconnais, jednak zawodnik bardzo szybko przeniósł się do młodzieżowej drużyny Realu Sociedad. W 2014 roku Francuz za 30 mln euro trafił do wspomnianego Atletico Madryt, stając się legendą zespołu. Do tej porty napastnik rozegrał w barwach "Los Colchoneros" aż 341 spotkań, w których strzelił 157 bramek i zanotował 76 asyst. W latach 2019-2021 Griezmann zaliczył przygodę w FC Barcelonie, jednak z perspektywy czasu można stwierdzić, że jego pobyt na Camp Nou nie był zbyt udany.