Hajto po 21 latach chce wziąć rewanż za wielkie upokorzenie. To byłby hit!

Kilka tygodni temu w świecie sportów walki pojawił się nowy twór, na którego czele stanęli influencerka Lexy Chaplin oraz były reprezentant Polski Sławomir Peszko, Clout MMA. Były piłkarz zapowiedział, że sprowadzi do organizacji piłkarskie gwiazdy, które będą chciały zaprezentować się w klatce. Już podczas pierwszej edycji zobaczymy interesujące zestawienie, w którym Zbigniew Bartman zawalczy z Tomaszem Hajto. Jak się okazało, były obrońca Schalke 04 może w kolejnym starciu zmierzyć się z odwiecznym rywalem.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy wygrali Ligę Narodów! Śliwka wychwala Nikolę Grbicia

Tomasz Hajto może zawalczyć z Pedro Pauletą. Rewanż za MŚ 2002. "Jest organizowany kontakt"

W ramach promocji sierpniowej gali Clout MMA rozpoczęło cykl programów, mających na celu przybliżyć kibicom sylwetki danych zawodników, tzw. Roastów. Podczas poniedziałkowej transmisji gośćmi w studiu byli Bartman oraz Hajto, któremu znaleziono już kandydata na kolejnego rywala.

- Już jest organizowany kontakt do Pedro Paulety, bo skoro powiedziałeś, że wziąłbyś tę walkę, to my czekamy na kontakt. Na pewno nie nastąpi on dzisiaj, ale w przyszłości taką walkę myślę, że każdy chciałby zobaczyć - powiedział prowadzący program.

Mbappe zareagował na wpis gwiazdora NBA. Chodzi o wielki transfer

50-latek już wcześniej deklarował, że walkę z Portugalczykiem mógłby stoczyć za darmo. - Jak ściągnięcie Pedro Pauletę to Wam obiecuję, że wyjdę z nim za darmo. Mam z nim rachunek nierozliczony za ten mecz - przekazał.

Mecz, o którym mówił Hajto to oczywiście pamiętne spotkanie na mundialu w 2002 roku, podczas którego reprezentacja Polski przegrała z Portugalią 0:4, a Pauleta, który przez cały mecz bezlitośnie upokarzał Hajtę, ustrzelił hat-tricka.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Kosecki grzmi po skandalu w Kiszyniowie. Brutalnie. "On włazi brudnymi butami"

Gala Clout MMA odbędzie się w sobotę 5 sierpnia na warszawskim Torwarze. Poza starciem Hajto -Bartman w karcie walk możemy zobaczyć powracającego do klatki Marcina Najmana, który zmierzy się z doświadczonym pięściarzem Andrzejem Fonfarą. Ponadto czekają nas też występy m.in. Tomasza Sarary, Dawida "Crazy" Załęckiego oraz Pawła Bomby, mierzącego się z bratem Mariusza Pudzianowskiego Dominikiem.