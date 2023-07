10 lat i koniec. Zbigniew Boniek ogłosił wielki powrót

Zbigniew Boniek cały czas utrzymuje dobrą kondycję i sprawność zarówno w mediach społecznościowych, jak i w sporcie. Niedawno wiceprezes UEFA przyznał, że na emeryturze ma więcej czasu na ulubione hobby. Okazuje się, były szef PZPN znalazł również chwilę na udział w turnieju tenisowym, o czym poinformował swoich fanów.

Boniek wraca na kort. "Media mile widziane"

W niedzielną noc Zbigniew Boniek dodał wpis na Twitterze, w którym przekazał, że będzie uczestnikiem turnieju oldbojów. "Po 10 latach powrót do wielkiego tenisa. Over 65... jestem trochę jak San Marino, ale będą się ze mną męczyć" - napisał były piłkarz, nie lekceważąc swoich umiejętności na korcie. "Oczywiście wyniki będę podawał tylko w przypadku zwycięstwa. Media mile widziane" - zażartował 67-latek. Z załączonej grafiki wynika, że pierwszym rywalem byłego selekcjonera reprezentacji Polski będzie Gian Luca Riparbelli.

Zbigniew Boniek od wielu lat jest wielkim miłośnikiem tenisa. Co ciekawe, jego zięć Vincenzo Santopadre jest byłym zawodnikiem i uznanym trenerem. W 2021 roku podczas turnieju w Rzymie dzięki znajomościom i kontaktom byłego piłkarza Juventusu Iga Świątek i Hubert Hurkacz mogli zatrzymać się w lokalnym klubie Parioli Tennis Club. Wtedy Boniek miał okazję odbyć krótką rozmowę z polskimi zawodnikami. - Dla polskich sportowców nasz klub jest zawsze otwarty, miło było pogadać... Trzymam kciuki - napisał wtedy Boniek.

Wiceprezes UEFA niejednokrotnie przyznawał, że pomimo dosyć podeszłego wieku cieszy się dobrym zdrowiem i wciąż lubi uprawiać sport. - Jednak kiedy masz już ponad 60 lat, niektórzy mogą powiedzieć, że jesteś już w tym zaawansowanym wieku. Dla mnie to nie jest problem. Nadal robię to, co zawsze robiłem, czyli uprawiam trochę sport i działam w innych branżach - mówił kiedyś w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".