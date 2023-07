Włosi alarmują. Nicola Zalewski podpadł Mourinho. Niewiarygodne, co zrobił

Jose Mourinho postanowił zabrać piłkarzy AS Romy na przedsezonowy obóz do Albufeiry. Tam rzymianie rozegrali towarzyskie mecze z Sunderlandem, Sportingiem i Niceą.

Zalewski ułatwił pracę rywalom? Mógł opublikować skład AS Romy

Poza spotkaniami z innymi klubami szósta drużyna ubiegłego sezonu ligi włoskiej do kolejnej edycji rozgrywek przygotowywała się poprzez wewnętrzne mecze treningowe. Nicola Zalewski w relacji na Instagramie pochwalił się, że to właśnie jego zespół wygrał jedno z takich spotkań.

Zalewski Fot. instagram.com/nico_zale

Reprezentant Polski załączył zdjęcie zwycięskiego składu i oznaczył wszystkich jego członków. Włoskie media zauważyły jednak, że zespół ten aż nadto pełen jest piłkarzy pierwszego składu i bardzo możliwe, że to właśnie tę jedenastkę Jose Mourinho planuje wystawić w pierwszym meczu nowego sezonu Serie A. "Jose Mourinho patrzy w telefon i nagle dowiaduje się, że "jeden z jego zawodników zdradził skład" - pisze portal calciomercato.com.

Jeśli to prawda, to sporo wpadka reprezentanta Polski. Zwłaszcza że wiadomo, jak wielką wagę do przywiązuje do utrzymywania w tajemnicy tego, co dzieje się w szatni.

W drużynie Zalewskiego znajdowali się kluczowi piłkarze Romy, tacy jak Rui Patricio, Smalling, Mancini, Kristensen, El Shaarawy, Cristante, Cirstante, Bove, Aouar, czy Belotti. To nie pierwsza wpadka 21-latka w ostatnim czasie. Na początku lipca do internetu wyciekło nagranie Zalewskiego przebywającego ze znajomymi na wakacjach. Polak na filmie śpiewał przyśpiewkę Napoli "Vesuvio Erutta", przy której piłkarze neapolitańskiego klubu świętowali mistrzostwo Włoch.

Nicola Zalewski jest wychowankiem AS Romy i przeszedł przez wszystkie szczeble szkoleniowe tego klubu. W pierwszej drużynie reprezentant Polski ma już na koncie 73 spotkania i wygrał z nią Ligę Konferencji Europy. Nowy sezon Serie A dla klubu z Wiecznego Miasta rozpocznie się 20 sierpnia, kiedy na Stadio Olimpico podejmie Salernitanę.