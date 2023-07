Kosecki grzmi po skandalu w Kiszyniowie. Brutalnie. "On włazi brudnymi butami"

Od kilku tygodni głównym tematem w sportowych mediach jest kompromitująca porażka reprezentacji Polski w spotkaniu z Mołdawią (2:3). Nie chodzi jednak tylko o sam wynik, ale o wiele pobocznych sytuacji, które wydarzyły się w Kiszyniowie. Jak się okazało, jednym z zaproszonych do samolotu polskiej kadry gości był Mirosław Stasiak, czyli człowiek, który przez wiele lat stanowił o sile korupcji w polskiej piłce. Wybuchła medialna burza, a liczni eksperci zaczęli uderzać w PZPN.

Roman Kosecki zabrał głos po skandalu w Kiszyniowie. "On włazi brudnymi butami do samolotu reprezentacji"

Skandal w Kiszyniowie postawił w fatalnym świetle PZPN. Nie tak dawno były prezes polskiej federacji Michał Listkiewicz dobitnie wypowiedział się o zaistniałych wydarzeniach. To samo postanowił zrobić były kapitan reprezentacji Polski, który w przeszłości pracował również w związku, Roman Kosecki.

- Była kiedyś taka piosenka: "Ale to już było", a niestety wróciło. Tak mogę to skomentować - rozpoczął. - Pamiętam loty reprezentacji, podczas których niektórych oficjeli, czy dziennikarzy trzeba było odbierać z taśmy bagażowej i pakować ich do autobusu. Ale dziwię się, że w obecnych czasach - Zbyszek Boniek tego zawsze pilnował - nikt nie weryfikuje listy - powiedział Kosecki w programie "Misja Futbol".

- Chłopaki z naszej reprezentacji mogą o tych rzeczach nie wiedzieć, ale osoby, które są w polskiej piłce wiele lat i odpowiadają za to, kto wsiada do samolotu, to powinni wiedzieć. Uważam, że tam brakuje trochę czujności i kontroli. To jest dla mnie niedopuszczalne - kontynuował.

Kosecki odniósł się też do opublikowanego przez Krzysztofa Stanowskiego materiału wideo, podczas którego widać, jak Mirosław Stasiak bawił się w Mołdawii.

- Jak jeszcze widzę z filmu Stanowskiego, gdzie pokazuje się tam śpiewanie piosenek z bądź co bądź świetnym piosenkarzem i siedzi prezes z żoną i nic nie reagują, to jest absurdalne. Dla tych ludzi nie ma miejsca w polskiej piłce. (...) Nie pchaj się chłopie. To jest brak skromności, odpowiedzialności tego człowieka. On włazi brudnymi butami z całą przeszłością do samolotu reprezentacji - podsumował.