Transferowa ofensywa Saudyjczyków wciąż trwa. Ściągnęli kolejnego piłkarza

Podczas trwającego okienka transferowego jesteśmy świadkami wielu przenosin do Arabii Saudyjskiej. I nie chodzi tylko o piłkarzy u schyłku kariery. Na taki ruch zdecydował się między innymi Roberto Firmino, który trafił do Al-Ahli. Wcześniej Saudyjczycy ściągnęli także byłą już gwiazdę Realu Madryt Karima Benzemę. Francuz został nowym zawodnikiem Al-Ittihad. Na tym transfery na Bliski Wschód jeszcze się nie kończą.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir Peszko ujawnia, dlaczego zakończył karierę. "Ciężko mi dojść do siebie"

Kolejny transfer do Arabii Saudyjskiej. Fabrizio Romano potwierdza

W poniedziałek Fabrizio Romano przekazał, że Moussa Dembele przeniesie się do Al-Ettifaq, czyli siódmej ekipy zeszłego sezonu. Zdaniem dziennikarza obie strony doszły już do porozumienia i Francuz trafi do tego klubu jako wolny zawodnik. Wkrótce ma podpisać kontrakt, który zwiąże go z nowym pracodawcą do 2027 roku. Zaplanowane są już testy medyczne, które odbędą się w Europie.

Łukasz Kaczmarek poprowadził Polaków do złota w Lidze Narodów. Jaki jest prywatnie?

Moussa Dembele od 2018 roku był piłkarzem Olympique'u Lyon. W zeszłym sezonie nie był podstawowym piłkarzem zespołu. Rozegrał łącznie 28 meczów, w których strzelił trzy gole. W przeszłości napastnik występował również w Celtiku Glasgow. Ze szkockim klubem trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju. W nowym zespole jego trenerem będzie Steven Gerrard.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Georgina Rodriguez z córką na rękach. Cristiano zabrał całą rodzinę na wakacje

Saudyjczycy chcą kolejną wielką gwiazdę. Kylian Mbappe może trafić do Al-Hilal

W ostatnim czasie wiele mówi się także o transferze Kyliana Mbappe do Al-Hilal. Francuz nie zamierza przedłużyć wygasającego w czerwcu 2024 roku kontraktu z PSG i może opuścić klub już tego lata. Zdaniem Fabrizio Romano saudyjski zespół złożył już paryżanom ofertę w wysokości 300 milionów euro, a zawodnik mógłby zarobić nawet 700 milionów euro rocznie. Przyszłość napastnika powinna wyjaśnić się w ciągu najbliższych tygodni.