Orlen reaguje po aferach w PZPN. Ważne oświadczenie kluczowego sponsora kadry

Zamieszanie wokół PZPN trwa w najlepsze. Wszystko zaczęło się od wyjazdu do Kiszyniowa, gdzie polscy piłkarze przegrali 2:3 z Mołdawią w eliminacjach do EURO 2024. Wśród gości zaproszonych na to spotkanie był Mirosław Stasiak, który w przeszłości był skazany za korupcję w piłce nożnej.

Kolejny sponsor popiera pomysł Kuleszy. PZPN gasi pożar po aferze ze Stasiakiem

PZPN w wydanym później oświadczeniu stwierdził, że Stasiak poleciał do Kiszyniowa na zaproszenie jednego ze sponsorów. To wywołało spore oburzenie i falę zerwanych kontraktów sponsorskich. Choć z czasem do zaproszenia niespodziewanego gościa przyznała się firma Inszury, nie załagodziło to sytuacji.

Związek, na czele z Cezarym Kuleszą, postanowił więc działać i powołać Radę Sponsorów i Partnerów PZPN, której zadaniem będzie zapobieganie podobnym zagrożeniem w przyszłości. Chęć współpracy na takich zasadach wyraził między innymi prezes InPostu Rafał Brzoska, a także firma bukmacherska STS.

Jak donosi WP Sportowe Fakty, otwarty na dalsze wspieranie związku jest również koncern ORLEN, o czym poinformował w oficjalnym oświadczeniu. - "Do ORLEN SA wpłynęło zaproszenie do Rady Sponsorów i Partnerów PZPN. Jako największy sponsor sportu w kraju, z zainteresowaniem przyjmujemy wszelkie inicjatywy, które służą budowaniu pozytywnego wizerunku polskiego sportu" - czytamy. ORLEN rozpoczął współpracę ze związkiem w styczniu tego roku i podpisał czteroletni kontrakt.

PZPN zapewne nie ma co liczyć na poparcie powołania wspomnianej rady przez firmę Tarczyński, która zapowiedziała, że nie zamierza kontynuować współpracy. "Podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy z PZPN w obecnej formule" - zapewnił w oświadczeniu prezes Jacek Tarczyński.