Były reprezentant Polski chce do freak fightów. Peszko reaguje. Króciutko

Clout MMA to nowa federacja, która powstała w odpowiedzi na upadek High League. Konta tej organizacji zostały zamknięte po tym, jak MSWiA oraz ABW znalazły powiązania pomiędzy nią a przywódcą Czeczenii Ramzanem Kadyrowem.

Peszko dostał pytanie o Koseckiego. "Odległy temat"

Walką wieczoru nowej organizacji będzie starcie Tomasza Hajty ze Zbigniewem Bartmanem. Jeden z dzwoniących widzów chciał się dowiedzieć od Sławomira Peszki czegoś o nowych nabytkach do freakfightów. Zadał pytanie dotyczące możliwego udziału Jakuba Koseckiego, w której z kolejnych gal. Piłkarz KTS-u Weszło zapowiedział ostatnio, że byłby gotowy wziąć udział w tego rodzaju wydarzeniu.

Kosecki w rozmowie z "Fansportu TV" mówił, że w tym środowisku czuje się bardzo dobrze. Sławomir Peszko stwierdził, że musi to przemyśleć, ale nic nie wykluczył. - No coś słyszałem. Obiło mi się o uszy, że wyraził swoją chęć. Zobaczymy, na tę chwilę jest to kwestia do przemyślenia. No i szukałbym mu konkurenta - przyznał. Odniósł się też do pytania, czy jego walka z Koseckim jest możliwa. - Nie. To za krótko by trwało dla niego. Na jego niekorzyść - podsumował w programie "Roast".

Już po zakończeniu rozmowy z widzem Peszko przedyskutował szczegóły dotyczące jego potencjalnej walki z Koseckim z innymi osobami w studiu. - Waga podobna. Predyspozycje podobne, bo i on skrzydłowy i ja skrzydłowy, ale na tę chwilę chyba odległy temat, tak mi się wydaje, bo gdzieś coś indziej mam w głowie, żeby z kimś innym pierwszą walkę zawalczyć, która będzie totalnym show - podzielił się, ale nie chciał zdradzić, o kogo chodzi. Dziennikarze Sport.pl doszli do informacji, że może odbyć się walka Peszki z Piotrem Żyłą.

I wydaje się, że na tę walkę są dużo większe szanse. Peszko kończąc ten wątek, przyznał, że jego zdaniem lepiej, żeby w klatce dochodziło do starcia różnych środowisk np. piłkarskiego z piłką ręczną. I właśnie do pojedynku dwóch przedstawicieli innych dyscyplin dojdzie już 5 sierpnia na warszawskim Torwarze. Wtedy ma się odbyć walka Tomasza Hajty - byłego reprezentanta Polski, a obecnie eksperta telewizyjnego ze Zbigniewem Bartmanem - siatkarzem, który dopiero co zakończył karierę.