Kłopoty, kłopoty Mateusza Borka. Klub Premier League grozi mu sądem

Jakub Moder zerwał więzadła krzyżowe w kwietniu zeszłego roku. Początkowo mówiło się, że pomocnik może wyzdrowieć na mundial. Jak wiemy, tak się nie stało. Jego powrót do zdrowia znacząco się przedłuża, a Mateusz Borek stwierdził, że winę ponoszą osoby, które zajmują się rehabilitacją piłkarza. I miał przez to problemy. - Jak to mówiłem w którymś programie, to dostałem przedprocesowe pismo z Brighton, żebym te słowa zdementował na antenie, bo mnie pozwą do sądu - powiedział w maju w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym.

Kolejne problemy Mateusza Borka. "W ogóle się tym nie przejmuje"

Miesiące mijają, a Moder wciąż nie wrócił do gry. Temat kontuzji pomocnika poruszył Mateusz Borek w najnowszym wydaniu "Mocy Futbolu". Dziennikarz wspomniał, że Brighton kolejny raz wysłało do niego pismo. I ponownie się tym nie przejął. - Nie chcę już tutaj za dużo mówić, bo ktoś z Polski cały czas tłumaczy do klubu, to co mówimy, bo dostałem drugie, dłuższe pismo od Brighton. W ogóle się tym przejmuje. Niech tam składają sprawę, jak chcą - powiedział.

Sytuacja Modera nie wygląda najlepiej. Zawodnik nie pojechał z drużyną na zgrupowanie do Stanów Zjednoczonych i nikt nie potrafi konkretnie przewidzieć jego powrotu do zdrowia. "Moder nie jest nawet bliski powrotu, nie ma określonych żadnych ram czasowych" - napisał na Twitterze dziennikarz Andy Naylor.

Modera brakuje reprezentacji Polski

Przeciągający się powrót Modera to złe wieści między innymi dla reprezentacji Polski. Zdaniem Tomasza Ćwiąkały taki piłkarz bardzo przydałby się naszej kadrze. - Nie mogę odżałować, że jest cały czas kontuzjowany. To nie jest krzykacz, ani żaden "Atmosferić", ale patrzę na niego i widzę piłkarza charyzmatycznego. Piłkarza, który mimo młodego wieku byłby w stanie wypracować sobie taki status, że inni by go słuchali - powiedział w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

Ostatni mecz Moder rozegrał 2 kwietnia zeszłego roku. Było to starcie z Norwich. To właśnie w jego trakcie nabawił się feralnej kontuzji. Łącznie w barwach angielskiego klubu rozegrał 45 spotkań. Jego kontrakt wygasa w 2025 roku.