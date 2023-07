Polskie kluby znają potencjalnych rywali w LKE. Pogoń trafiła najgorzej, jak mogła

Wcześniej, o godzinie 12:00 odbyło się losowanie par III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Jeśli Raków Częstochowa wygra z Karabachem Agdam, w kolejnej fazie rozgrywek zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Aris Limassol - BATE Borysów. Jeśli natomiast odpadnie, to walczyć o Ligę Europy pojedzie na północ, gdzie zagra z lepszym z pary HJK Helsinki - Molde FK.

Polskie kluby poznały potencjalnych rywali. Fatalne losowanie Pogonii

Wszyscy trzej reprezentanci Ekstraklasy jeśli przejdą dalej, będą musiały stanąć na wysokości zadania. Najcięższego do pokonania przeciwnika może mieć Pogoń Szczecin. W przypadku awansu zachodniopomorski klub trafi bowiem na zwycięzcę pary KAA Gent / MSK Żylina.

Legia Warszawa w III rundzie również może zmierzyć się z najmocniejszym z możliwych do wylosowania rywali. Stołeczny klub jeśli awansuje do tego etapu rozgrywek, zagra bowiem z lepszym z pary Austria Wiedeń / Borac Banja Luka. Lech Poznań z kolei potencjalnie zagra z wygranym meczu FK Auda - Spartak Trnawa. Słowacki klub w przeszłości dał się we znaki np. Legii, pokonując ją 2:1 w dwumeczu eliminacji do Ligi Mistrzów.

Legia, Lech i Pogoń znają potencjalnych rywali w III rundzie el. do LKE. Są znane marki

W tym sezonie Ekstraklasa ma w eliminacjach do europejskich pucharów aż czterech reprezentantów. Raków Częstochowa naturalnie jako najlepsza drużyna w kraju walczy o grę w Lidze Mistrzów. W kwalifikacjach do Ligi Konferencji z drugiego i trzeciego miejsca automatycznie weszły kolejno Legia Warszawa i Lech Poznań.

Miejsce w eliminacjach przysługuje jednak także zdobywcy Pucharu Polski. Jako że w tym sezonie to właśnie Legia sięgnęła po to trofeum, do gry w eliminacjach dołączy także czwarty zespół tabeli Ekstraklasy, a więc Pogoń Szczecin.

Polskie kluby poznały potencjalnych rywali w III rundzie eliminacji LKE [ZAPIS RELACJI]

Polskie kluby już niedługo rozpoczną zmagania w II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji. 27 lipca na wyjazdach Legia Warszawa zmierzy się z Ordobasami Szymkent z Kazachstanu, a Pogoń Szczecin z Linfield FC z Irlandii Północnej. U siebie pierwszy mecz rozegra natomiast Lech Poznań, który podejmie litewski Żalgiris Kowno.