Lewandowska wyjawiła kolejny sekret. Nikt tego nie wiedział. "Mam duży problem"

Premierę nieautoryzowanej książki o Annie Lewandowskiej pt. "Imperium Lewandowska", której autorką jest Monika Sobień-Górska - prywatnie żona satyryka Roberta Górskiego - zaplanowano na środę 26 lipca. W książce znajdziemy m.in. historie z dzieciństwa celebrytki czy kulisy związku z napastnikiem FC Barcelony, a także rozmowę z Lewandowską, w której sportsmenka opowiedziała o operacjach plastycznych oraz problemach ze zdrowiem.

Lewandowska zdradziła sekret. "Mam duży problem z prawą stroną twarzy"

Niedawno wyszło na jaw, że jedyną operacją plastyczną, jaką przeprowadziła Anna Lewandowska, był zabieg powiększenia piersi.

- Ludzie cały czas mi zarzucają, że coś sobie operuję, wszczepiam i wypełniam. Nie miałam żadnej operacji plastycznej poza biustem. Spójrz tylko na moje opadające powieki. Gdybym chciała sobie coś zrobić, to co powinnam najpierw? Moje powieki. Żadnych wypełniaczy nigdy nie miała. Robiłam osocze, zrobiłam też kiedyś mezoterapię (...) Jesteś pierwszą osobą, która mnie publicznie o to pyta. Więc mówię: tak. Zrobiłam sobie implanty piersi i to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu - powiedziała w rozmowie z autorką jej biografii.

Burza wokół książki o Lewandowskiej. Człowiek "Lewego" ostrzega autorkę

Teraz 34-letnia celebrytka odpowiedziała tym, którzy twierdzą, że powiększyła usta przy pomocy kwasu hialuronowego. Przy okazji zdradziła, że lekarz zdiagnozował u niej problem z częścią twarzy. - Nie mam zrobionych ust. Mam duży problem z prawą stroną twarzy. Lekarz mi powiedział, że przez ściskanie zębów prawa strona twarzy schodzi mi w dół. Na razie noszę nakładki, ale nie dają one wiele - powiedziała żona Lewandowskiego cytowana przez Interię Sport.

Lewandowska zaskoczyła wyznaniem. Ma spory problem w Hiszpanii. "Niestety"

Biznesmenka odniosła się również do wypełnionych policzków, o co także była oskarżana przez internautów. Tymczasem takie złudzenie również jest spowodowane problemami zdrowotnymi 34-latki. - Walczę z tym od lat i męczę się okropnie. Kiedyś jedna z makijażystek powiedziała mi: "Ty jesteś jak chmurka, rano przyjdziesz i wyglądasz zupełnie inaczej, niż o godzinie piętnastej". Przez moje poważne problemy z hormonami, choroby, które przeszłam, często zatrzymuje mi się woda w organizmie - dodała.