Piłkarz zabił dla zabawy i jeszcze się tym pochwalił. Kibice w szoku

Martin Hinteregger był piłkarzem absolutnie nietypowym. Austriacki obrońca nigdy nie przykładał wagi do efektownej fryzury. Długo nie korzystał też z mediów społecznościowych. Karierę zakończył zaś wyjątkowo wcześnie, bo w wieku 29 lat i nie był to efekt przeraźliwej kontuzji. Gdy już zawiesił buty na kołek, znów zaskoczył czymś absolutnie niestandardowym. W czasach, gdy tyle mówi się o ochronie zwierząt, on pochwalił się... zabiciem jelenia.

Martin Hinteregger zabił jelenia. Zamiast z podziwem spotkał się z krytyką. I jeszcze się dziwił...

Austriak udostępnił na Instagramie zdjęcia, na których dumnie pozuje w myśliwskim ubraniu, charakterystycznym kapeluszu i ze strzelbą przy boku. Pod jego nogami leży zaś zastrzelony jelonek. "Zdenerwowanie było wielkie, szacunek dla tego wspaniałego zwierzaka. Po strzale z mieszanymi uczuciami przeszedłem około 100 metrów do celu, do którego mierzyłem. Trafiłem zwierzę czystym strzałem" - relacjonował przebieg polowania. "Z jednej strony duma, z drugiej strony dużo smutku. Co myślicie o polowaniu?" - zakończył.

Zwłaszcza to ostatnie pytanie zachęciło internautów, by wyrazić swoje zdanie i wcale nie było ono przychylne piłkarzowi. Fani przekonywali go, że zabijanie zwierząt dla zabawy nie jest powodem do dumy. Inni twierdzili, że wbrew temu, co napisał, wcale nie szanuje zwierząt.

Czy komentujący nakłonili Hintereggera do zmiany zdania? Ależ skąd. W odpowiedzi były piłkarz zripostował swoich krytyków na InstaStories. "Niemcy wolą zjeść stadionową kiełbasę ze świń hodowlanych niż dobrego jelenia. I dumnie pokazują kiełbasę i piwo na Insta" - napisał i nazwał ich hipokrytami.

Martin Hinteregger w reprezentacji Austrii rozegrał 67 spotkań i strzelił w nich cztery gole. Na koncie ma także 190 meczów w niemieckiej Bundeslidze. Grał m.in. w Eintrachcie Frankfurt i Augsburgu. Z profesjonalną piłką pożegnał się rok temu.