Po dawnym idolu nie ma już śladu. Oezil szokuje skandalicznym tatuażem

Mesut Oezil niegdyś zachwycał, teraz głównie szokuje. Były piłkarz imponował kreatywnością i precyzją zagrań. W reprezentacji Niemiec, Realu Madryt i Arsenalu był absolutną gwiazdą. W pewnym momencie futbol zszedł w jego życiu na dalszy plan. Grał coraz rzadziej, wyjechał do Turcji, skąd pochodzi jego rodzina, aż w końcu w marcu zakończył karierę. Częściej widać go było przy okazji wspólnych spotkań z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem czy skrajnie proislamskich wypowiedzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Leon: Dobra obrona? Coś robiliśmy na treningu

Mesut Oezil ma na piersi symbol skrajnej prawicy. Wiedział, co pokazuje

Teraz Oezil ponownie dał znać o swoim silnym zaangażowaniu politycznym. 34-latek spotkał się ze słynnym tureckim trenerem personalnym Alperem Aksacem. Panowie odbyli wspólny trening i podzielili się z fanami zdjęciem, na którym eksponują muskulaturę. Oezil odsłonił koszulkę i oprócz mięśni brzucha, pokazał coś jeszcze...

Upadł transfer piłkarza z Serie A do Rosji. "Powody etyczne"

Chodzi o tatuaż, który znajduje się na jego piersi. To szary wilk otoczony przez trzy półksiężyce. Jak wyjaśnia "Mundo Deportivo", symbol ten służył jako sztandar wojenny w czasach Imperium Osmańskiego, a dziś jest to logo tureckiej skrajnie prawicowej partii MHP (Partia Ruchu Nacjonalistycznego). Ruch ten odwołuje się do skrajnego islamizmu, antysemityzmu i tureckiego nacjonalizmu. Uznawany jest za jeden z najbardziej skrajnych odłamów tamtejszej prawicy.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Marciniak w ogniu krytyki. Wszystko przez jedną sytuację [WIDEO]

Oezil naraził się na wiele nieprzychylnych komentarzy, choć jego zapatrywania polityczne znane są od lat. Piłkarz publicznie opowiadał się za Azerbejdżanem w wojnie z Armenią o Górski Karabach, narzekał na sposób traktowania Turków w Niemczech, a przede wszystkim uchodzi za najbardziej znanego zwolennika prezydenta Erdogana. Turecki przywódca był nawet gościem na jego ślubie.