Gwiazda FC Barcelony odrzuciła ofertę Saudyjczyków. Marzy tylko o jednym

Kluby z Arabii Saudyjskiej kontynuują swoją ofensywę na rynku transferowym. Tego lata sprowadziły już wielu znakomitych zawodników, którzy osiągnęli sukcesy w Europie. Benzema, Koulibaly, Neves, Kante to tylko niektóre nazwiska gwiazd światowego formatu, które niedawno zamieniły Europę na Półwysep Arabski. Okazuje się jednak, że pieniądze to nie wszystko i nie wszyscy dają się skusić na przeprowadzkę do zachodniej Azji.

Zdaniem francuskiego dziennikarz Santiego Aouna do tego grona zalicza się Ousmane Dembele. 26-latek ma kontrakt z FC Barceloną ważny do końca czerwca 2024 roku. Klauzula wykupu w niej zawarta wynosi zaledwie 50 milionów euro. Natomiast jego aktualna wartość rynkowa wynosi 60 milionów euro.

Jednym z klubów, które wykazują duże zainteresowanie usługami Dembele jest drużyna Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Saudyjczycy są gotowi zapłacić wspomnianą klauzulę, a także zaoferować zawodnikowi FC Barcelony lukratywną ofertę, opiewającą na aż 40 milionów euro netto za sezon.

26-latkowi złożono pięcioletnią propozycję kontraktu, na mocy której miałby zarobić w sumie 200 milionów euro netto za pięć lat gry w Arabii Saudyjskiej. Jednak dziennikarz, Santi Aouna, twierdzi, że Dembele miał odrzucić tę ofertę.

Santi Auona informuje, że powodem jego decyzji jest chęć pozostania w FC Barcelonie. Obie strony prowadzą już rozmowy w sprawie przedłużenia umowy. Media zagraniczne dodają, że piłkarz jest szczęśliwy w Hiszpanii i nie zamierza się nigdzie ruszać.

Dembele w minionym sezonie rozegrał łącznie 35 spotkań. Zdobył w nich osiem bramek i dziewięć asyst.