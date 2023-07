Pożar w hotelu na piłkarskich MŚ. Reprezentacja ewakuowana, cztery osoby w szpitalu

Tegoroczne mistrzostwa świata kobiet są dziewiątą edycją tego turnieju. Współgospodynie imprezy, reprezentacja Nowej Zelandii, dobrze weszły w zawody, gdyż zaczęły je od zwycięstwa 1:0 z Norwegią. Niestety dwa dni po tej wygranej zespół musiał być ewakuowany z hotelu, w którym wybuchł pożar.

REKLAMA

Zobacz wideo W Barcelonie wszyscy już żyją przyszłym sezonem. "Dominuje jeden temat"

Reprezentacja Nowej Zelandii ewakuowana z hotelu. Nikt nie ucierpiał

Bazą Nowozelandek na czas mistrzostw jest Auckland, gdzie poza nimi przebywają jeszcze drużyny narodowe Stanów Zjednoczonych, Wietnamu, Argentyny, Norwegii, Filipin, Portugalii oraz Włoch. Zespół ten mieszkał w hotelu Pullman, w którym w sobotę wieczorem wykryto zagrożenie pożarowe.

O zajściu informują lokalne media. Jak podaje "The New Zealand Herald", straż pożarna zgłoszenie o aktywacji systemów przeciwpożarowych otrzymała o godzinie 19:48, a po przybyciu na miejsce zastano zadymiony budynek z kilkoma źródłami pożaru. Policja zatrzymała już podejrzanego w tej sprawie. 34-letni mężczyzna próbował uciec z miejsca zdarzenia, lecz został rozpoznany przez świadków, którzy wskazali go funkcjonariuszom.

Wirus w Barcelonie. Co z Lewandowskim? Są najnowsze wieści

Według nowozelandzkich dziennikarzy cztery osoby są hospitalizowane ze względu na zatrucie oparami. Reprezentacja współgospodyń mundialu została ewakuowana klatką schodową, biegnąc przez gęsty dym. Tamtejsza federacja piłkarska podała informację, że żadna z piłkarek oraz członkowie sztabu nie ucierpieli w zdarzeniu, a także że podpalenie hotelu nie wydaje się być atakiem skierowanym w stronę śpiących tam zawodniczek. Nie wiadomo, czy kadra zostanie przeniesiona do innego hotelu.

Eksperci zgodnie przemówili po meczu z Japonią. "Po raz pierwszy w historii"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Reprezentacja Nowej Zelandii na mistrzostwach świata znalazła się w grupie A, gdzie rywalizuje ze Szwajcarią, Norwegią i Filipinami. Po wygranej 1:0 z Norweżkami teraz Nowozelandki czekają na starcie z Filipinkami, które zaplanowane jest na 25 lipca. Pięć dni później zagrają ze Szwajcarkami.