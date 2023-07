Umtiti oficjalnie zaprezentowany w nowym klubie. Nagle kamery pokazały niezwykłego gościa

Samuel Umtiti trafił swego czasu do FC Barcelony za sprawą notowania świetnych występów w Olympique Lyon. Był wówczas jednym z najlepszych młodych obrońców na świecie. Przed przejściem do Barcelony środkowy obrońca był kluczowym zawodnikiem przedstawiciela francuskiej Ligue 1. Rozegrał łącznie 170 występów, w których zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty. Hiszpański zespół pokładał duże nadzieje w jego transferze, jednak notoryczne problemy zdrowotne zahamowały jego rozwój. Umowa Umtitiego z "Dumą Katalonii" miała być ważna do końca czerwca 2026 roku, ale w zeszłym miesiącu rozwiązał ją za porozumieniem stron.

Na prezentacji Samuela Umtitiego w Lille OSC pojawił się... pies

29-letni Francuz dość szybko znalazł sobie nowe miejsce na ziemi. Mistrz świata z 2018 roku podpisał dwuletnią umowę z Lille OSC, która będzie obowiązywała do końca czerwca 2025 roku. W sobotę odbyła się oficjalna prezentacja Umtitiego. Po parafowaniu kontraktu środkowy obrońca stawił się na konferencji prasowej, na której doszło do zabawnej sytuacji.

Umtiti odpowiadał na pytania dziennikarzy, a w pewnym momencie na pierwszym planie, tuż obok niego, pojawił się pies. Zwierzę momentalnie skradło show.

29-letni stoper wrócił do rodzimego kraju po siedmiu sezonach przerwy. Swoją decyzję argumentował w taki sposób.

- Chcę być szczery. We Francji grałem tylko w jednej drużynie - Olimpique Lyon. Tam się ukształtowałem i moje serce wciąż należy do tego miasta. Kiedy podjąłem decyzję o powrocie do ojczyzny, to najpierw pomyślałem sobie o Lyonie, ale ostatecznie wybrałem klub, który mnie chciał. Podpisałem kontrakt z Lille OSC i tyle. Proszę nie pytajcie mnie o Olympique Lyon, bo ta konferencja jest poświęcona przyjściu do Lille - powiedział na konferencji prasowej.