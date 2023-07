Wielki wyścig trwa. Ąż pięć klubów w walce o Mbappe

Wydaje się, że w tej chwili sytuacja Mbappe w Paris Saint-Germain jest dość klarowna. Piłkarz dostał wyraźne ultimatum od klubu - albo przedłuży kontrakt, albo niech wyprowadza się z Paryża jeszcze tego lata. Francuz nie znalazł się bowiem w kadrze na przedsezonowe tournee po Japonii.

To koniec Kyliana Mbappe w PSG. Gdzie trafi Francuz?

Cierpliwość do Kyliana Mbappe tracą już nawet władze Paris Saint-Germain, które jeszcze do niedawna robiły wszystko, aby tylko zatrzymać reprezentanta Francji u siebie przynajmniej na kolejny sezon. Francuz nie ma zamiaru przedłużać współpracy, ale chce pozostać na Parc des Princes do końca sezonu 2023/24, co zapewni mu wypłatę ogromnej premii lojalnościowej.

Chociaż Katarczykom nie podoba się to, jak pogrywa z nimi francuski gwiazdor, proponowali mu nawet umowę, w ramach której gwarantuje piłkarzowi sprzedaż w następnym sezonie tylko po to, by mieć pewność, że nie odejdzie on za darmo.

Kontrakt Mbappe z PSG obowiązuje do czerwca 2024 roku, więc tegoroczne letnie okno transferowe jest ostatnią szansą dla klubu na zarobienie na jego przenosinach. Jak informuje portal Madrid Zone na Twitterze, w tej chwili zainteresowanych usługami kapitana reprezentacji Francji jest pięć klubów.

Tymi zespołami są Manchester United, Tottenham Hotspur, Chelsea, Al Hilal i Real Madryt. Z kolei według doniesień hiszpańskiej "Marki" Kylian Mbappe chce jednak dołączyć jedynie do tego ostatniego i nie jest zainteresowany pozostałymi ofertami.

W takim tonie piszą także francuskie media. "L'Equipe" jeszcze niedawno potwierdzało, że nie ma żadnych szans na to, że Mbappe trafi tego lata do innego klubu niż Real Madryt. Nie zmienia tego nawet astronomiczna kwota, którą mają oferować Saudyjczycy z Al-Hilal. Zespół z Bliskiego Wschodu wziął sobie Francuza za cel transferowy po tym, gdy nie udało sprowadzić mu się Leo Messiego. Według medialnych doniesień rząd Arabii Saudyjskiej zaproponował PSG 200 milionów za Mbappe i aż 400 milionów dla samego zawodnika za dwa lata gry.