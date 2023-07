Tak bardzo chce grać z Messim, że wyłoży na to pieniądze z własnej kieszeni

Lionel Messi jest już po debiucie w Interze Miami. W nocy z piątku 21 na sobotę 22 lipca siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki rozegrał pierwsze spotkanie w nowych barwach, strzelając cudowną bramkę z rzutu wolnego na wagę zwycięstwa w meczu Leagues Cup. Na boisku mogliśmy oglądać również Sergio Busquetsa, który podobnie jak Argentyńczyk pojawił się na murawie w drugiej połowie. Z tercetu dawnego składu FC Barcelony zabrakło jedynie Jordiego Alby, jednak i on niebawem wejdzie do drużyny Davida Beckhama na stałe. Być może do klubu z Miami dołączy także Luis Suarez, który ewidentnie domaga się transferu do MLS.

Luis Suarez opłaci transfer z własnej kieszeni? Jest gotowy zwrócić pensje, by grać z Messim

Po odejściu z Barcelony Luis Suarez na dwa lata trafił do Atletico Madryt, następnie zaliczył krótką przygodę w urugwajskim Nacional, a w styczniu tego roku 36-latek podpisał kontrakt z Gremio Porto Alegre do 31 grudnia 2024 roku. Z doniesień medialnych wynika jednak, że umowa może zostać zerwana długo przed jej wygaśnięciem.

Nie od dziś wiadomo, że Luis Suarez to wielki przyjaciel Messiego, a po transferze mistrza świata z mundialu w Katarze do Interu Miami Urugwajczyk dużo myśli o przenosinach do MLS. Brazylijskie ESPN podało, że piłkarz jest nawet gotów zwrócić wszystkie dotychczasowe pensje, które otrzymał od momentu przejścia do Gremio, a oprócz tego może zapłacić dodatkową kwotę za przedwczesne rozwiązanie kontraktu. Wygląda na to, że 36-latek za wszelką cenę będzie chciał dołączyć do byłych kolegów ze starej ekipy "Blaugrany".

- To problem, który znajduje się teraz w rękach prezesa klubu. Jako trener muszę się skupić na prowadzeniu zespołu. Wygląda na to, że meksykańska opera mydlana powinna się skończyć. Jeśli mówi mi, że jego głowa jest gdzie indziej, nie mogę na niego liczyć. Oczywiście, że chcemy, by u nas został. Nie mogę jednak wypowiadać się za niego - stwierdził niedawno obecny trener zawodnika, Renato Gaucho.

Suarez to prawdziwa legenda FC Barcelony. Napastnik trafił na Camp Nou w lipcu 2014 roku po transferze z Liverpoolu za niecałe 82 mln euro. W barwach hiszpańskiego zespołu rozegrał 283 mecze, w których zdobył 195 bramek i zaliczył aż 113 asyst.