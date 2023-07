Miał zawojować piłkarski świat. Wylądował w reality show i przeszedł operację plastyczną

Współczesny futbol bywa bezwzględny - nie ma w nim miejsca na sentymenty. Na własnej skórze przekonał się o tym Dong Fangzhuo, który występował w Manchesterze United w latach 2004-2008. Chińczyk trafił do czerwonej części Manchesteru w wielu 19 lat i kosztował 0,5 miliona funtów. Jego przenosiny na Wyspy Brytyjskie były historycznym wydarzeniem dla "Czerwonych Diabłów", gdyż był on pierwszym zawodnikiem z Chin, który podpisał kontrakt. Jednak jego kariera potoczyła się zupełnie inaczej - zagrał w zaledwie trzech spotkaniach pierwszego zespołu Manchesteru United, a potem trafiał do coraz to mniejszych klubów (m.in. Legii Warszawa), by ostatecznie zakończyć karierę w wieku 29 lat.

Kontuzje oraz nieśmiałość przyczyniły się do słabej formy Donga Fangzhuo

Jego historia może być przestrogą dla młodych piłkarzy, których marzeniem jest zwojowanie świata piłkarskiego. Według Donga Fangzhuo, kontuzje oraz obezwładniająca nieśmiałość nie pozwoliły mu wykorzystać swojego wielkiego potencjału. Jednak to nie były jedyne problemy, z którymi się zmagał...

Chińczyk nie znał języka angielskiego, więc z rodziną, u której mieszkał w Manchesterze, porozumiewał się językiem migowym.

Dong Fangzhuo zoperował twarz w chińskim reality show. Teraz tak wygląda

W 2015 roku był bez klubu i od tamtej pory nie znalazł już nowego pracodawcy. Wiele osób z niego żartowało i przebiegu jego przygody z piłką. W swoim kraju stał się nawet ofiarą hejtu. Fangzhuo nie mógł sobie poradzić z presją otoczenia i ciągłym poddawaniem ocenie, więc wybrał dziwny sposób, aby sobie z tym poradzić. Chińczyk zgłosił się do jednego z programów i poddał się chirurgii plastycznej. Po przejściu operacji wygląda zdecydowanie młodziej.

Obecnie Fangzhuo prowadzi bardzo prywatne życie. W marcu 2018 roku były zawodnik Manchesteru United ogłosił, że zostanie trenerem i konsultantem w akademii piłkarskiej w mieście Xiamen.