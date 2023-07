Afera w klubie Polaka. Natychmiast wyrzucili trenera za jeden gest

D.C. United nie miało litości dla trenera przygotowania fizycznego Reade'a Whitneya. Zwolnił go w trybie natychmiastowym za z pozoru niewinny gest. Zarzuca mu się transfobię, homofobię, mizoginię i wspieranie ruchu białej supremacji. Co takiego zatem zrobił?

REKLAMA

Zobacz wideo Leon: Dobra obrona? Coś robiliśmy na treningu

Trener Mateusza Klicha wyleciał z hukiem. Poszło o jeden gest

Jak donosi "The Washington Post", Whitney obecny był na środowym treningu drużyny gwiazd MLS, która w czwartek rozegrała pokazowy mecz z Arsenalem (przegrała 0:5). W jego trakcie cały personel ustawił się do pamiątkowego zdjęcia. Whitney usadowił się na krzesełku w pierwszym rzędzie. Na fotografii widać, jak jedną dłonią chwyta nadgarstek, drugą zaś składa w bardzo charakterystyczny sposób. Łączy kciuk z palcem wskazujący, tworząc okrąg, a pozostałe palce trzyma wyprostowane.

Jeszcze do niedawna gest ten nie budził żadnych kontrowersji. Oznaczał po prostu: "Okay". Był amerykańskim odpowiednikiem wyciągniętego w górę kciuka. Od 2017 r. znaczenie tego znaku w USA uległo jednak diametralnej zmianie. Zaczęły się z nim identyfikować odłamy skrajnej prawicy, związane z hasłami "białej siły" i "męskiej supremacji". W 2019 r. Liga Przeciwko Dyskryminacji (Anti-Defamation League) wpisała go na listę symboli nienawiści, choć zaznaczyła, że w zależności od kontekstu nadal może być wykorzystywany do okazywania aprobaty.

Josue solidaryzuje się ze swoją teściową. Jeden gest jak tysiąc słów

D.C. United się nie patyczkowało. "Nie ma miejsca na rasizm, homofobię, mizoginię"

Władze D.C. United odczytały ów gest jednoznacznie i natychmiast zwolniły trenera. W specjalnym oświadczeniu nawet nie wymieniły go z nazwiska. "D.C. United rozwiązało ze skutkiem natychmiastowym kontrakt trenera przygotowania fizycznego" - czytamy. "To rozwiązanie jest wynikiem wewnętrznego przeglądu i odkrycia dyskryminującego gestu dłoni wykonanego przez osobę, która pojawiła się na zdjęciu opublikowanym na platformach społecznościowych 20 lipca 2023 r. W naszym sporcie i świecie nie ma miejsca na rasizm, homofobię, mizoginię ani jakąkolwiek dyskryminację, a D.C. United nie toleruje żadnych tego rodzaju czynów" - zaznaczył klub.

Katastrofa Polonii Warszawa po powrocie do I ligi. A było już tak pięknie [WIDEO]

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

D.C. United złożyło także zawiadomienie do władz ligi MLS, a te wszczęły w tej sprawie dochodzenie. Głównym trenerem D.C. United wciąż pozostaje znakomity napastnik Manchesteru United Wayne Rooney. Z kolei od stycznia tego roku jego zawodnikiem jest także reprezentant Polski Mateusz Klich.