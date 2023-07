Kownacki strzela jak natchniony w nowym klubie. Kolejne dwa gole. Brawo [WIDEO]

Dawid Kownacki z końcem czerwca pożegnał się z Fortuną Dusseldorf i po bardzo dobrym sezonie w 2. Bundeslidze, w której strzelił 14 goli, zaczął rozglądać się za nowym pracodawcą. Opcji było wiele, natomiast zdecydował się podpisać kontrakt z Werderem Brema. I trzeba przyznać, że jego początek w nowym klubie robi ogromne wrażenie. W dwóch dotychczasowych sparingach zdobył dwie bramki, a w sobotę po raz kolejny potwierdził, że znajduje się w kapitalnej formie.

Kolejny kapitalny występ Dawida Kownackiego w Werderze Brema. Polak ustrzelił dublet

Po zwycięstwach nad Drochteresen/Assel (2:1) oraz VfB Oldenburg (3:1) przyszedł czas na pierwszy mecz kontrolny z zespołem z zagranicy. Piłkarze Ole Wernera zmierzyli się z francuskim Toulouse. Po pierwszej części spotkania rezultat był remisowy (1:1), natomiast w przerwie szkoleniowiec zmienił cały skład, wpuszczając na plac gry m.in. Dawida Kownackiego. I od razu przyniosło to efekt. Najpierw w 53. minucie trafił napastnik Niclas Fullkrug. Co prawda cztery minuty później odpowiedział Onaiwu, ale jedynie na tyle było stać francuski zespół.

W 62. minucie gola na 2:1 strzelił Kownacki, który wykorzystał bardzo dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego i umieścił głową piłkę w siatce. 11 minut później drugą bramkę zdobył Fullkrug, natomiast w 82. minucie po raz drugi na listę strzelców wpisał się też Kownacki. Werder przeprowadził bardzo dobrą akcję pozycyjną, po której futbolówka trafiła pod nogi znajdującego się w polu karnym Polaka, a ten błyskawicznie oddał strzał w długi róg bramki, wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem. Tym samym ustalił wynik meczu na 5:2. Było to jego czwarte trafienie w trzecim meczu dla Werderu.

Tuż po zakończeniu meczu 26-latek udzielił wywiadu dla klubowej telewizji, podczas którego podsumował to, co wydarzyło się na boisku - Dobra gra naszego zespołu. Strzeliliśmy pięć goli, więc świetnie. To był dla nas dobry trening, ale najważniejsze, że wygrany - powiedział.

Przed Werderem jeszcze trzy sparingi, w których zmierzy się z RB Lipsk, angielskim Ipswich oraz francuskim Strasburgiem. 12 sierpnia zagra z Viktorią Koeln w 1/32 finału Pucharu Niemiec, natomiast sześć dni później w pierwszej kolejce Bundesligi spotka się z Bayernem Monachium.