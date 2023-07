Szymon Włodarczyk show! Debiut, który zapamięta na zawsze [WIDEO]

Szymon Włodarczyk do Sturmu Graz dołączył na początku lipca. Austriacy zapłacili za niego Górnikowi Zabrze 3 mln euro. Do tej pory 20-latek miał okazję wystąpić jedynie w dwóch meczach towarzyskich przeciwko cypryjskiemu Arisowi Limassol oraz Galatasaray Stambuł. W pierwszym strzelił nawet jednego gola. W sobotę Włodarczyk w nowych barwach zadebiutował w meczu o stawkę i był to debiut marzenie.

Szymon Włodarczyk show. Austriacy zapamiętają ten debiut na długo. Hat-trick i asysta

Jego drużyna rywalizowała w 1/32 Pucharu Austrii z czwartoligowym SAK Klagenfurt. Różnicę klas widać było gołym okiem. Wystarczył kwadrans, a Włodarczyk już trafił do siatki, otwierając wynik. Trzy minuty później zanotował asystę przy bramce Otara Kiteiszwilego, a w 27. minucie miał na koncie drugą bramkę. Mierzący 192 cm wzrostu napastnik wykorzystał swoje warunki fizyczne i trafił głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Gospodarze przed przerwą odpowiedzieli tylko raz za sprawą Kamseka i po 45 minutach było 1:3. Sturm mimo wyraźnej przewagi nie spuszczał z tonu. Między 51. a 63. minutą padły kolejne trzy gole. Najpierw wynik podwyższyli dwaj Słoweńcy Jon Gorenc Stanković i Tomi Horvat, a potem hat-tricka skompletował Włodarczyk. Polak miał łatwe zadanie, bo po składnej akcji całego zespołu strzelał z kilku metrów do pustej bramki.

Mecz zakończył się wynikiem 2:7, bo do siatki trafił jeszcze Jantscher, a honor czwartoligowca ratował Sredojević. Dzięki zwycięstwu Sturm Graz awansował do 1/16 finału. W środę 26 lipca ekipa Włodarczyka rozegra jeszcze jeden sparing z francuskim Strasburgiem, a rozgrywki ligowe rozpocznie 30 lipca. Jej pierwszym przeciwnikiem będzie Austria Wiedeń.