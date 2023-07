Pokazali Beckhama po golu Messiego. Ten obrazek mówi wszystko [WIDEO]

W nocy z piątku na sobotę Leo Messi wreszcie zadebiutował w Interze Miami. Argentyńczyk pojawił się w 54. minucie na boisku w meczu przeciwko Cruz Azul w Leagues Cup przy wyniku 1:1. W 65. minucie było 1:1 i kibice gospodarzy mogli zastanawiać się, czy Messi już w pierwszym występie pokaże część swojej magii, którą zachwycał w barwach Argentyny czy FC Barcelony. Na to musieli poczekać do doliczonego czasu drugiej połowy. Messi ustawił piłkę przed polem karnym do uderzenia z rzutu wolnego i posłał ją w samo okienka bramki rywali, czym zapewnił Interowi Miami wygraną 2:1.

David Beckham nie ukrywał emocji po zwycięskim golu Leo Messiego

Na Lockhart Stadium debiut Messiego oglądali m.in. LeBron James, Serena Williams, czy Kim Kardashian, ale nie zabrakło oczywiście współwłaściciela klubu, Davida Beckhama i jego rodziny. Anglik, który sam przecież słynął ze świetnie wykonywanych rzutów wolnych, nie ukrywał wzruszenia po golu Argentyńczyka na 2:1. Z jego oczu można było też wyczytać dumę z powodu meczu i wygranej w tak filmowych okolicznościach.

Po meczu Beckham cierpliwie czekał, aż Messi zapozuje do kilku zdjęć i rozda autografy, żeby go przytulić po tak efektownym debiucie.

- Gdy zobaczyłem, że sędzia podyktował rzut wolny, to czułem, że to musi się skończyć w taki sposób [golem Messiego - przyp. red.]. Dzisiejsza noc była emocjonująca dla naszych fanów. Wszyscy ci ludzie przybyli na stadion, żeby tylko zobaczyć Leo wychodzącego na boisku i to niezależnie od tego, co zrobił później. Brak mi słów - mówił Beckham cytowany przez portal Goal.com.