Piątek zdradził nazwy klubów, z którymi rozmawiał o transferze

Podczas obecnego okienka transferowego Krzysztof Piątek przeniósł się do Basaksehiru Stambuł z Herthy BSC na zasadzie wolnego transferu. 27-krotny reprezentant Polski podpisał kontrakt z tureckim zespołem na trzy lata. Przypomnijmy, że niemiecka drużyna zapłaciła Milanowi za napastnika aż 24 mln euro, jednak piłkarz nie sprawdził się w Bundeslidze. Teraz przyszedł czas na nowe wyzwania.

Krzysztof Piątek ujawnił, do jakich klubów mógł trafić. Same uznane marki

W wywiadzie dla portalu aa.com.tr Krzysztof Piątek zdradził, że przed transferem do Basaksehiru prowadził rozmowy z innymi tureckimi zespołami. Wśród nich znalazło się m.in. Galatasaray, które zdobyło mistrzostwo kraju w ostatnim sezonie. - Spotkałem się z Galatasaray i Trabzonsporem w Turcji, ale wolałem Basaksehir - przyznał reprezentant Polski.

29-latek docenił także Super Lig za transfery oraz wysoki poziom rozgrywek. - Do Turcji przyjeżdżają naprawdę wielcy gracze. Zespoły, takie jak Fenerbahce czy Galatasaray mają prawdziwe gwiazdy. Myślę jednak, że Basaksehir będzie walczył o mistrzostwo, tak jak zawsze - ocenił.

Były zawodnik Milanu poruszył także temat problemów, jakie spotkały go po transferze do klubu z Berlina. - Szczerze mówiąc, nie znam dokładnego powodu moich kłopotów. Klinsmann (ówczesny trener Herthy - przyp. red.) zadzwonił i to on sprowadził mnie do Herthy Berlin. Trzy tygodnie później odszedł, a potem zaczęły się duże problemy w klubie. To była naprawdę chaotyczna sytuacja - mówił Piątek.

Na koniec 29-letni napastnik zadeklarował, że gra dla reprezentacji Polski jest dla niego najważniejsza, dlatego wybrał klub, który pozwoli mu na regularne występy. - Grając w reprezentacji, zawsze robiłem dobre rzeczy. Pomogłem swojemu krajowi wystąpić na mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata. Chcę regularnie grać i wrócić do reprezentacji Polski. Dlatego przyjechałem do Basaksehiu - podsumował.