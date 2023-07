Poszedł do knajpy Lewandowskiego i jest w szoku. "Współcześnie to zwykła żenada"

NINE's Restaurant & Sports Bar to powstała dwa lata temu restauracja i bar sportowy, której główną twarzą jest Robert Lewandowski. Już kilkakrotnie było o niej głośno w mediach. Dziennikarze Sport.pl również odwiedzili w przeszłości to miejsce.

Warszawski terapeuta odwiedził knajpę Lewandowskiego. Ma uwagi

Lokal Roberta Lewandowskiego łącznie zajmuje aż cztery piętra i jest przystosowany nie tylko dla fanów sportu, ale również dla tych, którzy chcą dobrze zjeść lub zorganizować jakieś wydarzenie. I choć wydawałoby się, że niczego tam nie brakuje, to warszawski terapeuta uzależnień Robert Rutkowski zauważył braki w menu.

Rutkowski pacjentom pomaga m.in. w walce z alkoholizmem. W poście na Facebooku opisał coraz popularniejszy trend oferowania drinków bezalkoholowych o nazwie mocktail. I właśnie na brak mocktaili w ofercie restauracji Lewandowskiego zwrócił uwagę we wpisie.

"Niech ci, którzy są sami z siebie marką, mając ochotę na knajpiane projekty idą za tym przykładem, nie popełniając tak kardynalnego błędu wizerunkowego jak nasz 'futbolowy papież' Robert Lewandowski, który w swojej warszawskiej knajpie, poobwieszanej sportowymi akcesoriami, promuje i sprzedaje trujący alkohol. Za Gierka było to jeszcze do przyjęcia, ale współcześnie jest to zwykła żenada, tym bardziej, gdy ma się żonę uchodzącą za ekspertkę od zdrowego stylu życia. Spec od wizerunku zawalił robotę w jak najgorszym stylu" - nie żałuje terapeuta ostrych słów Robertowi Lewandowskiemu.

Ta opinia została dodatkowo opatrzona grafiką, informującą, że alkohol powoduje jedną śmierć co 10 sekund.

To nie pierwszy raz, gdy wokół restauracji Lewandowskiego pojawiają się kontrowersje. Gdy nowa knajpa poszukiwała pracowników, to głośno zrobiło się o proponowanych w niej stawkach, które wynosiły od 15 do 22 złotych netto i przez wielu były określane jako niskie.