Anna Lewandowska zamyka biznes. To koniec. "Niełatwa decyzja"

Po transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony dzieci i żona kapitana reprezentacji Polski musieli przeprowadzić się do Hiszpanii. Z tego powodu Anna Lewandowska niejednokrotnie zaznaczała, że pragnie tworzyć i rozwijać swoje projekty właśnie na Półwyspie Iberyjskim. Sprawia to, że 34-latka musiała zamknąć jeden z warszawskich biznesów.

Anna Lewandowska podjęła ważną decyzję. "Aż łezka się w oku kręci"

W krótkim wideo umieszczonym na Instagramie Lewandowska opowiedziała swoim fanom o zakończeniu działalności Healthy Center by Ann w Warszawie oraz przyznała, że teraz skupia się na rozwijaniu projektów w Hiszpanii.

- Moi drodzy, dziś kilka słów o zmianach, które nadchodzą. Nie jest to dla mnie łatwe, ale chciałabym wam powiedzieć kilka słów. [...] Mam marzenia, które chcę realizować. Chce rozwijać swoje firmy też tutaj, w Barcelonie. Podjęłam ważne decyzje, niełatwe, aż łezka się w oku kręci, ale przygoda z Healthy Center by Ann we wrześniu dobiega końca - powiedziała Anna Lewandowska, dodając, że zaczyna prace nad nowym, tajemniczym projektem.

Mimo to celebrytka i trenerka fitness nie zostawiła swoich największych fanów bez żadnej alternatywy. W materiale partnerka napastnika FC Barcelony dodała, że członkowie jej teamu przeniosą się do nowo powstałego miejsca pracy.

- Zostawiam was pod bardzo dobrą opieką. Mój najbliższy współpracownik, "przyszywany brat", którego znam jeszcze z czasów karate otwiera nowe miejsce fitness, Palm Studio w Warszawie, gdzie będzie czekał na was cały Healthy team - dodała 34-latka. Oprócz tego Lewandowska zadeklarowała, że będzie pojawiała się w nowym miejscu oraz zaznaczyła, że nie kończy współpracy z Healthy teamem.