Miał zastąpić Lewandowskiego, a idzie do Arabii. Dołączy do Cristiano Ronaldo

Zaledwie rok ma trwać pobyt Sadio Mane w Bayernie Monachium. Senegalczyk latem 2022 przychodził do stolicy Bawarii z Liverpoolu za 32 milionów euro, mając zastąpić Roberta Lewandowskiego, lecz okazał się całkowitym niewypałem, a w dodatku wdał się w konflikt z kolegą z drużyny Leroya Sane. W Bundeslidze zagrał w 25 spotkaniach, w których strzelił siedem goli oraz zanotował pięć asyst.

Niewypał transferowy Bayernu przeniesie się do klubu Ronaldo. Zbrojenia w walce o mistrzostwo

Już wcześniej "Sky Sports" podawało, że władze klubu miały już nawet poinformować piłkarza, że nie zamierzają z nim współpracować w nadchodzących rozgrywkach. Ten najprawdopodobniej wyniesie się z Europy i podpisze kontrakt w Arabii Saudyjskiej tak, jak wielu zawodników, dla których to ostatnia szansa na zarobienie sporych pieniędzy.

James Benge z telewizji CBS podał, że Sadio Mane najprawdopodobniej przeniesie się do Al-Nassr, klubu, w którym od początku roku występuje już Cristiano Ronaldo. 31-letni Senegalczyk miałby zarabiać 40 mln euro netto, czyli dwukrotnie więcej niż obecnie w Niemczech. Do porozumienia muszą dojść jeszcze oba kluby. Bayern za swojego gracza oczekuje 20-30 mln euro, co nie powinno stanowić problemu dla Saudyjczyków.

Do Al-Nassr w letnim oknie transferowym dołączyli już Marcelo Brozović oraz Seko Fofana. Ponadto ze znanych nazwisk, oprócz Ronaldo, występuje tam Talisca oraz David Ospina. W zeszłym sezonie Saudi Pro League zespół z Rijadu zajął drugie miejsce z pięcioma punktami straty do mistrza Al-Ittihad.