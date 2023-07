Prezes Lecha wymownie o przyszłości gwiazdy. "Wariat, który da 20 mln euro"

Kristoffer Velde był na początku roku wystawiony na listę transferową Lecha, bo jesienią minionego sezonu nie prezentował się najlepiej. Stał się istotną częścią "Kolejorza" dopiero wiosną, szczególnie błyszczał w Lidze Konferencji Europy. Występy w europejskich pucharach podbiły jego wartość. Prezes zarządu Lecha Piotr Rutkowski stwierdził, że jest możliwość, że pojawi się bardzo korzystna oferta za Norwega, ale już we, jak na nią zareaguje.

Wymowne słowa prezesa Lecha nt. Velde

W minionym sezonie Velde strzelił 16 goli i zanotował siedem asyst w 48 meczach dla Lecha. To są naprawdę dobre liczby i nie powinno dziwić, że przykuł uwagę zagranicznych klubów. Jeszcze kilkanaście dni temu Fabrizio Romano informował o zainteresowaniu ze strony Besiktasu Stambuł. W gronie chętnych na kupno piłkarza był też Trabzonspor.

Ostatecznie Velde został w Lechu. Otrzymał podwyżkę, po której postanowił odrzucić oferty Turków. Ale okienko transferowe wciąż trwa i nie można wykluczać zwrotu akcji ws. Norwega.

Jednak Piotr Rutkowski jest przekonany, że uda się utrzymać pomocnika na dłużej, nawet jeśli wpłynie zawrotna oferta za niego.

- Nie chciałbym rzucać żadnych haseł, bo w dzisiejszych czasach nie można wykluczać, że pojawi się jakiś – przepraszam za wyrażenie – wariat, który zaproponuje 20 milionów euro. I wtedy będę musiał powiedzieć: "Uuuu, co za wariat". Mówiąc zupełnie poważnie, nie widzę możliwości, by ktoś dał w tej chwili taką kwotę, żebyśmy jednak na nią przystali. I mówię to tylko dlatego, żeby tym mocniej podkreślić, że w tym oknie transferowym Kristoffera Velde nie sprzedamy - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Lech stracił Michała Skórasia, który odszedł do Club Brugge. Lukę po nim w ofensywie mają wypełnić Ali Gholizadeh i Dino Hotić. Skóraś był kluczowym piłkarzem "Kolejorza", tak samo jak jest nim do dziś Velde. Rutkowski nie przewiduje, by nagle doszło do sprzedaży kogoś z trzonu zespołu.

- Velde miał naprawdę rewelacyjną wiosnę, co tylko potwierdza, jaką trzeba mieć cierpliwość wobec sprowadzanych zawodników. Było jasne, że odejdzie Michał Skóraś, odszedł też Pedro Rebocho, czyli dwóch piłkarzy z podstawowej jedenastki, dlatego w tej chwili wykluczamy rozstanie z jakimkolwiek innym ważnym dla nas zawodnikiem - przyznał prezes zarządu poznańskiego klubu.

Kristoffer Velde ma ważny kontrakt to do końca 2025 r. Transfermarkt wycenia go na 2,5 mln euro.

Lech Poznań zacznie sezon w sobotę o godzinie 20:00. Wtedy zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice w ramach pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy.