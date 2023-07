Jessica Ziółek się przyznała. Była partnerka Milika zdradziła, co sobie zrobiła

Jessica Ziółek od wielu lat jest jedną z najpopularniejszych polskich WAGs. Ogromną rozpoznawalność przyniósł jej związek z Arkadiuszem Milikiem, który dość niespodziewanie dobiegł końca. Obecnie byli partnerzy układają sobie życie na nowo. Milik jest w związku z influencerką, Agatą Sieramską, a Ziółek spotyka się z bramkarzem Znicza Pruszków, Miłoszem Mleczko.

Kilka tygodni temu Jessica Ziółek zapowiedziała premierę książki "WAG's. Cała prawda o kobietach piłkarzy", która ukaże się 6 września. Nie zabraknie w niej ciekawych wątków dotyczących życia partnerek piłkarzy, a takimi między innymi są operacje plastyczne i ich motywacje. Ziółek w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że w przeszłości poddała się operacji plastycznej.

Jessica Ziółek przeszła operację plastyczną. Zdradziła, co sobie poprawiłą

- Zawsze marzyłam o tym, żeby zmniejszyć sobie nos i sobie ten nos zmniejszyłam. Nie widziałam przeciwwskazań. To był defekt na mojej twarzy i mi przeszkadzał. Jestem za tym, żeby kobiety to robiły, oczywiście z rozwagą i bez przekraczania granic - zdradziła Ziółek w rozmowie z "Super Expressem".

- Kobiety piłkarzy oczywiście inwestują w swój związek. Każda kobieta chce dobrze wyglądać, jej marzeniem jest być idealną dla swojego faceta. Tutaj w grę wchodzą też pieniądze, więc dlaczego mają tego nie robić, jeżeli chcą coś zmodyfikować w swoim wyglądzie? - zastanawiała się była partnerka Arkadiusza Milika.

- Wśród dziewczyn piłkarzy bardzo dużo jest też naturalnych kobiet. Są oczywiście też te przesadzone, szczególnie za granicą. Są one mocno poprzerabiane, ale jeśli ich facet to akceptuje, to dlaczego nie? - dodała.