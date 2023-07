Oberwało się Kuleszy i Bońkowi. Chodzi o afery w PZPN. "Krótka pamięć"

Sposób rozegrania przez PZPN afery ze skazanym za korupcję Mirosławem Stasiakiem pozostawia wiele do życzenia. Zdaniem Cezarego Kucharskiego takie postępowanie związku to przyzwolenie na obecność ludzi zamieszanych w aferę korupcyjną w dzisiejszej piłce, co jest bardzo szkodliwe dla rozwoju naszego futbolu.

Kucharski mówi o aferach w PZPN

- Uważam, że środowisko piłkarskie nie do końca rozliczyło się z korupcją i mentalność ludzi się nie zmieniła. Jest akceptacja do obniżania standardów, a nie podwyższania, i to dotyczy wszystkich grup tego środowiska - powiedział Cezary Kucharski w rozmowie z "Super Expressem", dodając, że "ludzie umoczeni w korupcję nie zostali dotknięci ostracyzmem środowiska i jest akceptacja, żeby dalej funkcjonowali".

Były agent Roberta Lewandowskiego uważa, że strategia komunikacyjna PZPN-u była katastrofalna, nie poradził sobie z sytuacją kryzysową. - Komunikaty związku, które zrzucały odpowiedzialność za obecność Stasiaka na sponsorów były gaszeniem pożaru przez dolewanie benzyny. Chyba ostatnią rzeczą, na którą bym wpadł, byłoby obarczanie odpowiedzialnością sponsorów, więc nie dziwię się, że wszyscy z nich zaprotestowali - ocenił.

Kucharski przekonuje, że mimo wszystko afera ze Stasiakiem została wyolbrzymiona, bo nie powinien się znaleźć tak blisko kadry i związku przy okazji meczu reprezentacji, ale nie można mu odmawiać samych wyjazdów jako kibic.

- Z całym moim krytycyzmem do PZPN-u, to jest trochę rozdmuchana historia, choć oczywiście Stasiak, z wyrokiem za ustawienie 40 meczów nie powinien się tam znaleźć. Stasiak nie ma prawa działać w piłce, ale nie można mu zabraniać, żeby się bawił czy nawet śpiewał - przyznał.

Nie dziwi się, że Kulesza jest źle oceniany, a opinia publiczna głośno mówi o tym, że należy go odwołać. - Kulesza nie ma takiego zaplecza medialnego, jakie miał Boniek. Poza tym otoczył się ludźmi z obecnej władzy, dużo wśród nich jest polityków. Ci lansują się na związku, uprawiają propagandę i w dosyć prostacki sposób wykorzystują piłkę, co nie podoba się ludziom. Dlatego nastawienie mediów, kibiców do Kuleszy staje się negatywne - skomentował.

Nawiązał do Bońka, który potrafił uciąć w związku większość afer, ale w przeszłości sam współpracował z człowiekiem, który dostał wyrok za korupcję.

- Prezesi z PZPN mają krótką pamięć. Przecież poprzednik Kuleszy, Zbigniew Boniek też nie wiedział, że jego wspólnik w Widzewie Wojciech Szymański korumpuje środowisko piłkarskie, pomimo że był bliską mu osobą w roli wspólnika. Nasi prezesi nie pamiętają tego, co jest dla nich niewygodne - powiedział Kucharski. W 2007 r., kiedy Szymański usłyszał zarzuty korupcyjne, sprzedał swoje udziały w klubie Sylwestrowi Cackowi. Rok później zrobił to Boniek. Wówczas Widzew walczył o powrót do ekstraklasy. Boniek powtarzał, że nie miał nigdy nic wspólnego z ustawianiem meczów.

Kadencja Cezarego Kuleszy na stanowisku prezesa PZPN-u potrwa jeszcze dwa lata.