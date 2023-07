Tak będzie wyglądał debiut Messiego. Tego w piłce jeszcze nie było

15 lipca 2023 roku Lionel Messi oficjalnie stał się piłkarzem Interu Miami. 36-latek odszedł z Paris Saint-Germain do MLS na zasadzie wolnego transferu. Kilka dni temu miała miejsce oficjalna premiera nowego nabytku amerykańskiej drużyny, która była ogromnym wydarzeniem. Teraz przyszedł czas na debiut byłego piłkarza FC Barcelony w nowych barwach, który może nastąpić już niebawem.

Lego Messi stał się królem Miami. "Szaleństwo i emocje"

Co prawda niektóre źródła podawały, że prezentację Messiego śledziło 3,5 miliarda osób, jednak to dosyć przesadzony wynik. Mimo wszystko było to ogromne wydarzenie, które cieszyło się zainteresowaniem wielu kibiców. W wywiadzie dla portalu Meczyki.pl prowadzący profil Polish Miami, który jest poświęcony Interowi Miami, przyznał, że transfer 36-latka robi furorę w amerykańskim mieście.

- Z oddolnej inicjatywy powstały murale, piosenki, koszulki, dedykowane piwo… do tego atrakcje zapewnione przez samego zainteresowanego - nowa oficjalna kanapka w Hard Rock Cafe i osobista wizyta w supermarkecie. Zanim Messi choć raz wyszedł na boisko w barwach Interu Miami, zdążył stworzyć wokół siebie więcej zainteresowania, niż jakikolwiek piłkarz MLS w historii ligi. Szczerze mówiąc, trudno jest mi przypomnieć sobie takie szaleństwo i takie emocje, towarzyszące transferowi zawodnika, kiedykolwiek i gdziekolwiek na świecie - powiedział rozmówca.

- Sama wielka prezentacja to niewiarygodne, szalone wydarzenie. Pełny stadion, oczy piłkarskiego świata skupione na "stadioniku" w Fort Lauderdale. Przed obiektem, na popularnym w USA Tailgate Party, były "absolutne sceny" - śpiewy, tańce, instrumenty - dodał prowadzący profil Polish Miami.

Szykuje się spektakularny debiut Messiego. Specjalna oprawa

W sobotę 22 lipca o godz. 02:00 w nocy Inter Miami zmierzy się z meksykańskim Cruz Azul w Leagues Cup. Prawdopodobnie wtedy pierwszy raz ujrzymy Leo Messiego w nowych barwach.

Spotkanie ma być transmitowane aż z 18 kamer, z czego cztery z nich będą posiadały tryb super slow motion. Oprócz tego wydarzenie będzie nagrywane przez drony i skycamy. Na murawie będzie także prowadzone studio, oczywiście w języku angielskim i hiszpańskim. Wydarzenie będzie można obejrzeć w aplikacji Apple TV.