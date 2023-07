Oto co Boniek robi na emeryturze. "Wziąłem udział w ponad 240 wyścigach"

Pomimo tego, że Zbigniew Boniek od dwóch lat nie jestem prezesem PZPN, 67-latek aktywnie uczestniczy w życiu reprezentacji jako kibic i ekspert. W mediach bardzo często możemy usłyszeć komentarze, analizy czy przewidywania Bońka, który przez lata stał się legendą polskiej piłki. Ostatnio wiceprezes UEFA zdradził, że na "emeryturze" znalazł więcej czasu jedno ze swoich hobby.

Zbigniew Boniek od kilkudziesięciu lat hoduje konie. Sam przyznaje, że jest ekspertem

W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" były selekcjoner reprezentacji Polski przyznał, że pomimo nieco podeszłego wieku nadal cieszy się dobrą formą fizyczną, która pozwala mu np. uprawianie sportu.

- Niektórzy ludzie sprawdzają co miesiąc, ile dostaną na emeryturę. Ja akurat nie muszę sobie tym zaprzątać głowy, ponieważ nie otrzymuję emerytury. Jednak kiedy masz już ponad 60 lat, niektórzy mogą powiedzieć, że jesteś już w tym zaawansowanym wieku. Dla mnie to nie jest problem. Nadal robię to, co zawsze robiłem, czyli uprawiam trochę sport i działam w innych branżach - przyznał były piłkarz Juventusu.

Oprócz tego Zbigniew Boniek zdradził, że od lat posiada hobby, o którym z pewnością nie słyszało wielu piłkarskich kibiców. 67-latek jest wielkim miłośnikiem koni. Jak sam stwierdził, można nazywać go ekspertem w tej dziedzinie. Były szef PZPN powiedział również, że miał okazję brać udział w wyścigach, wygrywając wiele z nich.

- Od 35 lat prowadzę swoją stajnię. To jest hobby, które pozwala mi przenieść się do zupełnie innego świata. Jestem ekspertem w dziedzinie drzew genealogicznych koni. Kupuję konie, kiedy mają już 18 miesięcy, młode, które trzeba zajeździć. Analizuję, jaka jest matka, jaki ojciec, czy to połączenie da mi konia o dobrej jakości. W międzyczasie zdecydowałem, że zdam egzamin i spróbuję swoich sił w zawodach amatorów. Wziąłem udział w ponad 240 wyścigach, z których 27 wygrałem - mówił Boniek.