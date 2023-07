Benzema nie wygląda na szczęśliwego w nowym klubie. Ta scenka to pokazuje [WIDEO]

Karim Benzema jest jednym z wielu zawodników, którzy w ostatnich latach grali na najwyższym światowym poziomie, a teraz będą występować w Arabii Saudyjskiej. Wszystko zaczęło się zimą od przejścia Cristiano Ronaldo do Al-Nassr. W jego ślady tego lata poszli już Marcelo Brozović, Seko Fofana, Sergej Milinković-Savić, Ruben Neves, czy N'Golo Kante.

Karimowi Benzemie nie podoba się w Arabii Saudyjskiej? Wymowna scenka z autokaru

Kante będzie grał razem z Benzemą w Al-Ittihad i wydaje się, że on aklimatyzuje się świetnie. Klub opublikował nagranie, gdzie widać, że francuski pomocnik chętnie bierze udział we wspólnej zabawie całej drużyny, która śpiewała w autokarze. Prawie całej, bo wyjątkiem na nagraniu jest Karim Benzema, który siedzi na samym końcu autobusu ze słuchawkami w uszach i przegląda coś na telefonie.

Dopiero w trzeciej minucie nagrania, gdy kilku piłkarzy Al-Ittihad zaczepiło Benzemę, napastnik zdecydował się odłożyć telefon i dołączyć do śpiewów nowych kolegów z drużyny. Trwało to jednak krótką chwilę i nie wyglądało na to, żeby piłkarz czuł się komfortowo w całej sytuacji. Zresztą minęło zaledwie kilkadziesiąt sekund i kamera uchwyciła, że znów zajął się swoimi sprawami.

Niedługo po transferze do Arabii Saudyjskiej Benzema mówił, że zawsze chciał mieszkać w tym kraju. - Dlaczego wybrałem Arabię? Cóż, jestem muzułmaninem, a to kraj muzułmański. Zawsze chciałem tu pomieszkać. Już byłem wcześniej w tym kraju i zostawił na mnie dobre wrażenie - twierdził w rozmowie z klubowymi mediami.

Obecnie Al-Ittihad przygotowuje się do startu kolejnego sezonu. W przyszłym tygodniu drużyna Benzemy rozpocznie rywalizację w Arabskim Pucharze Mistrzów Klubowych. Pierwszy mecz fazy grupowej rozegra w czwartek 27 lipca przeciwko zespołowi Esperance Tunis. Al-Ittihad do tej pory tylko raz wygrało te rozgrywki.