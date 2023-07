Dymy w klubie Beckhama. Włoski gigant pozwał zespół do sądu

Inter Miami powstał w 2018 roku. Jednym z założycieli i obecnym współwłaścicielem jest David Beckham. Od momentu powstania klub został wmieszany w aferę z włoskim gigantem Interem Mediolan. Chodziło o nazwę nowopowstałego zespołu.

Afera między Interem Mediolan i Interem Miami. Klub Beckhama zatriumfował w sieci

W 2014 roku mediolański klub zastrzegł nazwę "Inter". Z tego powodu wytoczył proces ekipie z Miami, ponieważ mogło dojść do pomylenia tych dwóch nazw. Inter Miami bronił się, twierdząc, że na świecie są inne drużyny o takiej samej nazwie, a Włosi nie idą z tym do sądu. US Trademark Trial and Appeal Board, organ zajmujący się problemami prawnymi związanymi ze znakami towarowymi, finalnie przyznał rację mediolańczykom, ale do tej pory nie zapadła jeszcze oficjalna decyzja w tej sprawie i Inter Miami może nadal występować pod obecną nazwą.

Tymczasem ostatnio Amerykanie zatriumfowali nad Włochami na innym podłożu. Niedawno do klubu przeniósł się Leo Messi i dzięki temu zainteresowanie Interem Miami znacząco wzrosło. Na Instagramie zespół obserwuje już ponad 10 milionów użytkowników. Tym samym ma więcej obserwujących od włoskiego "rywala", który śledzi 9.9 miliona osób.

Wszyscy fani Interu Miami liczą, że transfer Messiego przyniesie przede wszystkim poprawę wyników sportowych. Drużyna radzi sobie obecnie bardzo słabo. Po 22 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli konferencji wschodniej z 18 punktami na koncie.

Leo Messi nie jest jedynym byłym piłkarzem FC Barcelony, który przeniósł się ostatnio do Interu Miami. Na taki krok zdecydował się również Sergio Busquets, któremu wygasł kontrakt z hiszpańskim klubem. Ponadto bardzo blisko transferu jest także Jordi Alba.