Trzy kluby chcą reprezentanta Polski. Udany sezon zrobił swoje

Latem zeszłego roku Michał Karbownik został wypożyczony z Brighton do Fortuny Duesseldorf. Polak ma za sobą udany sezon. Regularnie występował w pierwszym składzie i rozegrał łącznie 28 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył siedem asyst. Jego przygoda z niemieckim zespołem dobiegła już jednak do końca i obrońca wrócił do Anglii.

Michał Karbownik może pozostać w Niemczech. Trzy kluby zainteresowane Polakiem

Karbownik nie może liczyć na regularne występy w Brighton i z tego powodu prawdopodobnie odejdzie z klubu. Okazuje się, że może pozostać w Niemczech. Jak informuje portal Meczyki.pl, piłkarzem interesują się HSV, Schalke i Hertha Berlin, czyli zespoły z 2. Bundesligi. O Polaka ponoć pytały również kluby z elity, ale te muszą najpierw sprzedać innych zawodników. Dziennikarze dodają, że Brighton ma żądać za jego transfer około kilku milionów euro. Przyszłość Karbownika powinna zatem niedługo się wyjaśnić.

Wiadomo już z kolei, co z innym Polakiem z Brighton. Mowa o Kacprze Kozłowskim, który poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Vitesse, gdzie pojawił się na boisku w 30 meczach. Pomocnik niedawno ponownie został wypożyczony do holenderskiego klubu. - Pierwszy sezon Kacpra poszedł tak dobrze, że chcieliśmy go zatrzymać na pokładzie na kolejny rok - powiedział dyrektor techniczny Vitesse.

Zdaniem The Athletic pewny pozostania w Brighton może być jedynie Jakub Moder, który wciąż leczy kontuzję. "Okres przedsezonowy pozwoli włoskiemu trenerowi (Roberto De Zerbi, szkoleniowiec Brighton - przyp. red.) ocenić, ile czasu potrzebuje Moder, by odzyskać pełną sprawność i jak dobrze jest przygotowany do gry w jego stylu" - czytamy.