Upadek piłkarskiej legendy. Są dowody. Wszystko jest nagrane

Samuel Eto'o po skończeniu piłkarskiej kariery nie daje o sobie zapomnieć, ale w znacznie gorszym znaczeniu, niż w czasach gry. W czerwcu 2022 roku Kameruńczyk usłyszał wyrok 22 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1,8 miliona dolarów grzywny za oszustwa podatkowe z lat 2006-2009. W ostatnim czasie o karę więzienia dla 42-latka wniosła córka piłkarza, Erika do Rosario Nieves.

Kolejne problemy Eto'o. Najpierw oskarżenia córki, teraz obciążające nagranie

Nie jest to jedyny problem, z którym Eto'o będzie musiał się zmierzyć. Kameruński portal Camfoot upublicznił nagranie z podsłuchu, na podstawie którego były piłkarz może zostać oskarżony o ustawianie meczów. 42-latek, który jest prezesem Kameruńskiej Federacji Piłkarskiej, miał pomóc Victorii Limbe w awansie do najwyższej ligi w kraju.

Opublikowana rozmowa z prezesem klubu Valentinem Gwainem miała odbyć się w styczniu. - Obiecałeś, że będziesz mi towarzyszyć w mojej drodze - powiedział działacz. Eto'o od razu go uspokoił. - Musisz być spokojny, odwołaj się, przyznamy ci trzy punkty i zawiesimy sędziego. Daj mi tylko czas na powrót do Kamerunu. Potem przyjdź do mnie do biura - zapewnił.

- Nasz klub musi awansować do pierwszej ligi, to jest nasz cel. Musisz mi jednak pomóc, nie możesz robić zbyt wiele hałasu, zachowaj spokój. To, że zostałem prezesem federacji, zawdzięczam ci i naszym pozostałym dwóm przyjaciołom - dodał Kameruńczyk.

Eto'o szybko odniósł się do opublikowanego nagrania. - Rozmawiałem z przyjacielem, który inwestuje w piłkę nożną i chce, aby jego klub był jednym z najlepszych w Kamerunie. Po prostu uspokoiłem go, mówiąc, że zrobię wszystko, co możliwe, aby uniknąć błędów sędziowskich przeciwko jego drużynie - stwierdził. Jeżeli doniesienia kameruńskiego portalu się potwierdzą, były piłkarz może ponownie stanąć przed sądem.

Eto'o w trakcie kariery występował między innymi w FC Barcelonie, Interze Mediolan czy Chelsea. Oprócz licznych sukcesów klubowych ma również na koncie złoto igrzysk olimpijskich, wywalczone w 2000 roku w Sydney.