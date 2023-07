Szef TVP Sport nie gryzł się w język. Upadek Viaplay ocenił bez zaskoczenia i litości

Viaplay pojawiło się na polskim rynku w 2021 roku. Na początku wykupiło prawa do transmisji Bundesligi, a później sukcesywnie rozszerzało ofertę. Platforma pokazywała także Premier League, Ligę Europy, Ligę Konferencji Europy, KSW czy Formułę 1. Jednak już wkrótce Viaplay zniknie z naszego kraju. W czwartek 20 lipca firma poinformowała o rezygnacji z nadawania w Polsce i w kilku innych europejskich krajach. Ta wiadomość wstrząsnęła kibicami - wielu z nich wyraziło zaniepokojenie tym, kto przejmie prawa do transmisji m.in. ligi angielskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak o ofertach: Kusi mnie nie tylko Arabia. Ale pieniądze to nie wszystko

Marek Szkolnikowski uderza w Viaplay. "Do przewidzenia od samego początku"

W związku z tym do tablicy został wywołany Marek Szkolnikowski, szef TVP Sport. Jeden z użytkowników Twittera zasugerował, że być może Telewizja Polska wykupi prawa do transmisji Premier League. Tym informacjom zaprzeczył Szkolnikowski. "Premier League to dużo więcej niż całoroczny budżet TVP Sport" - przyznał.

To nie koniec. Szkolnikowski skomentował też decyzję Viaplay o wycofaniu się z Polski. Przyznał, że nie był zaskoczony tym faktem. Wiedział, że prędzej czy później dojdzie do takiej sytuacji. Przy okazji skrytykował postawę zarządców platformy, nie przebierając w słowach.

Bundesliga bez Gikiewicza. To koniec. Nowy kierunek. Mógł grać z Ronaldo, ale zaskoczył

"Trudno będzie odsprzedać prawa zakupione po nierynkowych cenach. Exit 2023 nie oznacza zakończenia działalności operacyjnej, raczej na początku poszukają jakichś partnerstw oraz będą minimalizować straty, ograniczać koszty i zwalniać ludzi. Do przewidzenia od samego początku" - podkreślił w jednym ze wpisów na Twitterze.

Nie szef TVP Sport wyraził negatywny stosunek do Viaplay. Wielu ekspertów było zadowolonych z wycofania się platformy głównie z uwagi na rosnące ceny abonamentu i słabą jakość transmisji. "Jeśli Viaplay faktycznie wyjdzie z Polski to wielka ulga, bo postrzegam ich jako gigantycznego psuja rynku. W 2022 i 2023 roku cofnęli nas o dekadę w jakości oglądania sportu", "Trzeba czekać na szczegóły, ale szykuje się niezły cyrk z prawami..." - pisali.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Znaleźli się też i tacy, którzy ubolewali nad wycofaniem się Viaplay z Polski, głównie ze względu na fakt, że wielu dziennikarzy straci pracę.

Viaplay tłumaczy decyzje. Wielkie straty finansowe

Na decyzję Viaplay wpłynęło kilka czynników, ale jednymi z najważniejszych były znaczne straty poniesione w drugim kwartale, które można liczyć w miliardach koron szwedzkich. Według raportu spółka straciła 5,89 mld koron netto (czyli 2,28 mld zł). Co więcej, w ciągu trzech miesięcy Viaplay straciło aż 2,9 mln subskrybentów. Teraz Viaplay ma nowy plan działania.

Skandaliczna manipulacja. Dotyczy wojny w Ukrainie. Wykorzystali kibiców [WIDEO]

- Skupimy się na rynkach skandynawskich z nowym modelem operacyjnym, odpowiednim doborze treści, na rozwoju działalności w Holandii, która wkrótce osiągnie zyskowność oraz na sprzedaży naszych treści na rynkach zagranicznych poprzez Viaplay Select - oświadczył prezes Joergen Madsen Lindemann, szef Viaplay Group.