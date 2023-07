Przyszłość nadeszła. Wielka chwila na MŚ. Arbiter zrobiła to po raz pierwszy. To przełom

Już przed mistrzostwami świata w Australii i Nowej Zelandii wiadomo było, że FIFA planuje wdrożyć rewolucyjny plan komunikacji sędziów po skorzystaniu z systemu VAR. Jego celem jest większa transparentność używania wideoweryfikacji i poinformowanie kibiców o powodach decyzji. Do tej pory nowy sposób testowano na Klubowych Mistrzostwach Świata i mistrzostwach świata U-20, a teraz przyszedł czas na poważny sprawdzian na turnieju najważniejszej rangi - mistrzostwach świata kobiet.

Historyczny moment dla futbolu. Sędzia zabrała głos na stadionie na mistrzostwach świata

W meczu otwarcia zmierzyły się reprezentacje Nowej Zelandii i Norwegii. Współgospodynie turnieju nie były faworytkami meczu, ale w pierwszej połowie pokazały się z dobrej strony i po równej grze obie drużyny schodziły na przerwę przy remisie 0:0. Już trzy minuty po rozpoczęciu drugiej połowy reprezentantki Nowej Zelandii niespodziewanie wyszły na prowadzenie po trafieniu Hannah Wilkinson i utrzymywały je przez kolejne minuty.

W 88. minucie meczu doszło do kontrowersyjnej sytuacji w polu karnym Norwegii i sędzia spotkania Yoshimi Yamashita potrzebowała konsultacji z wozem VAR. Finalnie okazało się, że Nowej Zelandii należy się rzut karny. Wtedy doszło do historycznego i przełomowego momentu. Po raz pierwszy na imprezie takiej rangi kibice usłyszeli decyzję sędziowską. "Po weryfikacji sytuacji na boisku, decyzja to rzut karny" - powiedziała sędzia i wskazała na 11. metr od bramki Norweżek. Nagranie całej sytuacji można zobaczyć TUTAJ.

Do piłki podeszła Ria Percival i nie wykorzystała rzutu karnego. Nowa Zelandia wygrała zatem skromnie 1:0 i dopisała pierwsze trzy punkty w tabeli grupy A.

Niewątpliwie na mistrzostwach świata kibice na trybunach jeszcze niejednokrotnie usłyszą decyzję składów sędziowskich. Jednak pierwsze w historii ogłoszenie na turnieju takiej rangi przejdzie do historii, a wraz z nim sędzia Yoshimi Yamashita z Japonii. Mistrzostwa świata kobiet mają być najpoważniejszym sprawdzianem nowego systemu przed wprowadzeniem go w piłce nożnej na całym świecie. - W innych sportach już próbowano tej metody, choćby w amerykańskiej NFL, która robi to od dość dawna. Wygląda na to, że sędziowie czują się z tym komfortowo - mówił szef sędziów FIFA Pierlugi Collina w lutym.