Chciał wybielić Kuleszę, a może mu zaszkodzić. Kuriozalna wypowiedź wiceprezesa PZPN

Pojawiają się kolejne głosy w sprawie afery w Polskim Związku Piłki Nożnej. Wszystko zaczęło się od meczu wyjazdowego Polski z Mołdawią w eliminacjach do Euro 2024. Do Kiszyniowa, oprócz reprezentacji i delegacji władz związku, poleciał Mirosław Stasiak, który wcześniej został skazany za korupcję w piłce nożnej. Pokłosiem skandalu była rezygnacja z dalszej współpracy kilku sponsorów PZPN-u.

Golba staje w obronie Kuleszy. Żenujące tłumaczenie. "Stasiak to żaden kolega PZPN-u"

Z czasem jeden ze sponsorów przyznał się, że to on zaprosił Stasiaka do Kiszyniowa. Cezary Kulesza utrzymywał z kolei, że nie miał wcześniej o niczym pojęcia. Próbę wybielenia prezesa PZPN-u podjął teraz Mieczysław Golba, wiceprezes związku i prezes Podkarpackiego ZPN. - Prezes stwierdził, że nie zna pana Stasiaka i nie mam powodu mu nie wierzyć. Nie zauważyłem, aby prezesa i pana Stasiaka łączyły jakieś relacje. W tej całej aferze jest pięć procent winy związku czy prezesa. Pewne jest jedno - pan Stasiak to żaden kolega, ani partner PZPN-u - stwierdził w rozmowie z portalem nowiny24.pl.

Jeden z baronów polskiego futbolu wyraził przy okazji negatywny stosunek do działań mediów. - Pojawiają się insynuacje, domniemania. Kilka lat temu w sztabie trenerskim kadry zatrudniono bramkarza po wyroku korupcyjnym (Andrzej Woźniak - red.) i jakoś wtedy dziennikarze nie chcieli palić na stosie poprzedniego prezesa. Ale cóż, mamy sezon ogórkowy i potrzebne są gorące tematy - podsumował.

Trzeba przyznać, że słowa Golby są mocno kuriozalne, żeby nie powiedzieć śmieszne. Dwa dni temu Kanał Sportowy opublikował nagranie z wyjazdu do Kiszyniowa. Widać na nim wyraźnie Mirosława Stasiaka, bawiącego się w gronie towarzyszy kadry. Dodatkowo ujawniono zdjęcie, pokazujące go w bliskim towarzystwie prezesa Kuleszy.