Media: Iniesta gra dalej! Wybrał już klub. Wielki hit o krok

Andres Iniesta w latach 2002-2018 był zawodnikiem FC Barcelony, z którą cztery razy wygrywał Ligę Mistrzów i dziewięć razy mistrzostwo Hiszpanii. Łącznie rozegrał w klubie 674 mecze i po wygaśnięciu kontraktu zdecydował przejść do Vissel Kobe. Wydawało się, że w Japonii pogra krótko i zakończy karierę, ale po pięciu latach pomocnik nadal chce grać w piłkę. Może to zrobić w doborowym towarzystwie.

Andres Iniesta nowym zawodnikiem Interu Miami? Ostatnia prosta do transferu

Iniesta w Vissel Kobe rozegrał 134 mecze i zdobył 26 bramek, a jego umowa wygasła 30 czerwca. 39-latek do tej pory pozostawał bez klubu, ale najwyraźniej zmieni się to w najbliższych dniach. Hiszpański dziennikarz Aaron Dominguez poinformował, że Iniesta osiągnął już porozumienie z Interem Miami sprawie kontraktu.

Gdyby faktycznie taki transfer doszedł do skutku, to w Miami powiększy się kolonia starych znajomych z FC Barcelony. W USA Iniesta spotka się z Leo Messim i Sergio Busquetsem, z którymi dzielił szatnię w klubie z Katalonii. Prawdopodobnie do ekipy Davida Beckhama dołączy jeszcze Jordi Alba, a więc kolejny z byłych zawodników Barcelony.

Niewątpliwie mistrz świata i zdobywca decydującego gola w finale Hiszpania - Holandia (1:0) w 2010 roku byłby sporym wzmocnieniem dla ekipy z Miami. Do tej pory podstawowymi pomocnikami amerykańskiego zespołu byli 18-letni Benja Cremashi, a także 21-letni Lawson Sunderland. Doświadczenie i umiejętności Iniesty mogłyby pomóc młodym graczom w rozwoju.

Zainteresowanie Andresem Iniestą wyrażały również saudyjskie Al-Hilal, a także Albacete, którego jest wychowankiem. Wygląda jednak na to, że zawodnik chce przenieść się do USA i znów pograć ze starymi znajomymi z FC Barcelony.