Ten mundial będzie "naj". W kraju gwałty i kradzieże. "Chcemy być światełkiem w tunelu"

Z Francji, po poprzednim mundialu w 2019 r., wyjeżdżało się z wrażeniem, że gospodarze nie nadążyli za błyskawicznym rozwojem piłki nożnej kobiet. Nie bawili się tym turniejem tak, jak mogli. Brakowało reklam, flag, zapowiedzi meczów na autobusowych przystankach. Jeśli do Paryża przylatywał ktoś niezorientowany, mógł w ogóle przegapić, że w mieście dzieje się coś wyjątkowego. Organizacja była dobra - wszystko na czas, w miarę poukładane. Ale nic więcej. FIFA natomiast chce, by gospodarz na tej imprezie zawsze bawił się najlepiej i czuł się wyróżniony, że może zaprosić wszystkich do siebie.

Korespondenci z całego świata już relacjonują, że w Australii i Nowej Zelandii właśnie tak jest. Lądujesz w Auckland i po rejestrowany bagaż zmierzasz po sztucznej murawie, po drodze mijasz bramki - te piłkarskie, przed którymi czekają piłki i aż proszą o kopnięcie. Wszędzie flagi, plakaty i bilbordy z promocyjnymi klipami. Sam Kerr jest tak wszechobecna, że trudno nie zastanowić się, kim jest i co zrobiła. Zapytają jednak nieliczni. To przecież największa gwiazda reprezentacji Australii, znakomita napastniczka Chelsea, twarz ostatniej gry FIFA 23, z okładki której uśmiechała się wraz z Kylianem Mbappe. Narodowa bohaterka, która dostąpiła zaszczytu niesienia australijskiej flagi podczas koronacji Karola III. Zresztą, kto przyleci do Australii liniami Emirates, sponsora mistrzostw, na pewno sporo już o jej karierze wie. W samolotach dostępne są trzy filmy dokumentalne, które opowiadają o najważniejszych piłkarkach w historii, o rozwoju kobiecej piłki i kulisach pierwszego mundialu w Chinach w 1991 r.

Tegoroczny mundial pod wieloma względami ma być "naj". Największy, bo pierwszy raz biorą w nim udział 32 drużyny, a format jest identyczny, jak na męskich mistrzostwach. Najbardziej różnorodny, bo mamy aż ośmiu debiutantów. Najbardziej nieprzewidywalny, bo właściwie każdy zespół, który dotrze do ćwierćfinałów, będzie miał wór argumentów, by myśleć o mistrzostwie. Cztery lata temu wielu obserwatorów zawieszało Amerykankom złote medale jeszcze przed ceremonią otwarcia. Teraz to niemożliwe, bo poziom w czołówce nie dość, że wzrósł, to jeszcze niezwykle się wyrównał.

Są Angielki - mistrzynie Europy trapione kontuzjami swoich liderek. Są Niemki, które rok temu przegrały w finale Euro i chcą wreszcie skończyć imprezę bez niedosytu. Są Francuzki, jak zwykle bardzo utalentowane, a teraz wreszcie z trenerem Herve Renardem, który powinien zamknąć ten talent w taktycznych ramach. Są Australijki napędzane przez wspomnianą Kerr i swoją publiczność. Są Kanadyjki, które poznały już przepis na ostateczny triumf podczas igrzysk w Tokio, a teraz śnią o złocie z mundialu. Są Brazylijki z niezwykle doświadczoną selekcjonerką, odmłodzoną kadrą i niezniszczalną 37-letnią Martą, której młodsze koleżanki - wzorem piłkarzy z Argentyny i Leo Messiego - chcą pomóc spuentować piękną karierę zdobywając ostatnie brakujące trofeum.

Ale w mundialach nie chodzi tylko o boiska i piłkę. Ważne rzeczy dzieją się dookoła meczów. To kopalnia historii i dobry moment, by opowiadać o świecie niejako przy okazji, niezbyt nachalnie. Mundial smakuje lepiej, gdy zajrzy się za kulisy.

W kraju źle się dzieje. "Chcemy być światełkiem w tunelu"

Warto zerkać nie tylko na największe zespoły. Jak nie trzymać kciuków za debiutujące na wielkiej scenie Haitanki, które miały potwornego pecha, że dolosowano je akurat do tak mocnej grupy z Anglią, Danią i Chinami, więc o tę radość, którą obiecały dać swoim kibicom, będzie bardzo trudno? Nie gonią za medalami, bo znają swoje miejsce w szeregu. Chcą na tych mistrzostwach przeżyć kilka radosnych chwil, którymi podzielą się z przygnębionym społeczeństwem, wciąż zmagającym się z wszechobecną przemocą. Stabilizacji brakuje od dawna, ale zabójstwo prezydenta Jovenela Moise’a w 2021 r. jeszcze zwiększyło niepokój. Krajem rządzą siły zbrojne, na ulicach prawo dyktują gangi, codziennie przelewa się krew, rośnie liczba gwałtów i kradzieży, żyje się coraz trudniej, a niepewność zwiększa jeszcze możliwe nadejście kolejnych klęsk żywiołowych.

Dlatego zaraz po zakwalifikowaniu się do mistrzostw pomocniczka Danielle Etienne przypomniała, że piłka nożna niesie radość. A nikt nie potrzebuje jej bardziej niż smutny kraj z Karaibów. Piłkarki powtarzają, że chcą zagrać tak, by chociaż na te półtorej godziny odciągnąć myśli rodaków od tego, co za oknem. - Chcemy być światełkiem w tunelu - mówi obrończyni Milan Pierre-Jerome. Niech to będzie jeden strzelony gol, może jeden zdobyty punkt, piękna interwencja w obronie, składna akcja w ataku. Niech chociaż raz na twarzach mieszkańców Haiti pojawi się uśmiech. I niech świat usłyszy, że Haiti potrzebuje pomocy i od dawna prosi międzynarodową społeczność o interwencję, by przywrócić w kraju porządek. Mundial to scena, na którą patrzy świat. Wiele piłkarek chce powiedzieć coś ważnego.

Dylemat Zambijek

Reprezentantki Zambii już od tygodni mówią o podłym zachowaniu swojego selekcjonera, który miał wykorzystywać je seksualnie. - Jeśli Bruce Mwape chce się z tobą przespać, musisz się zgodzić - anonimowo powiedziała "Guardianowi" jedna z piłkarek. - To normalne, że trener sypia z zawodniczkami naszej drużyny - dodała inna. Mwape przejął drużynę w maju 2018 r., a jego największym sukcesem jest wprowadzenie jej na mundial. Piłkarki mówią wręcz, że to jego immunitet w oczach władz federacji, których wydaje się nie obchodzić nic poza zwycięstwami. Dlatego selekcjoner czuje się wszechmocny i szantażuje zawodniczki, że jeśli opowiedzą o szczegółach zgrupowań, spotka je kara. Zambijska federacja we wrześniu 2022 r. wszczęła w tej sprawie dochodzenie. - Będziemy współpracować z policją i wszystkimi stronami, by wyjaśnić tę sprawę - deklarował sekretarz generalny Adrian Kashala. Objęty dochodzeniem jest także selekcjoner kadry do lat 17 - Kaluba Kangwam. Końca sprawy nie widać.

W międzynarodowej prasie pojawiają się pogłoski, że piłkarki stają przed dylematem: próbować wygrać i dać kolejny argument federacji, która uzna to za sukces Mwape i na pewno pozostawi go na stanowisku, czy myśleć o sobie i próbować pozbyć się selekcjonera. Pytań jest więcej: z jakimi pytaniami na konferencjach prasowych będą musiały zmierzyć się Zambijki, ile odważą się powiedzieć, jak będą do tego turnieju przygotowane. Zadebiutują 22 lipca przeciwko Japonii.

Ojciec wyrzucił ją z domu. Po latach przeprosił

W Nigerii niemal każdy ojciec marzy o tym, by jego syn został piłkarzem. Co innego, gdy za piłką zaczyna ganiać córka. Wtedy potrafią wyrzucić ją z domu i odprawić słowami, że będzie nikim i stanie się dla świata zupełnie bezużyteczna. Chiamaka Nnadozie też to usłyszała. Była nastolatką zakochaną w futbolu tak bardzo, że wolała trenować, zamiast uczyć się zawodowych przedmiotów w szkole. Słowa ojca, choć bolały, zamieniła w paliwo. Postanowiła, że jeśli do 20. urodzin nie rozpędzi swojej kariery, poszuka "porządnej" pracy - zgodnej z wyobrażeniem ojca. Pędziła jednak znacznie szybciej. Gdy miała 18 lat i 186 dni, została najmłodszą bramkarką w historii mistrzostw świata, która zachowała czyste konto. Dzisiaj gra w Paris FC i jest uważana za jedną z najlepszych bramkarek we francuskiej lidze, a grająca w grupie śmierci - z Kanadą, Australią i Irlandią - Nigeria pokłada w niej nadzieje na drugie w historii wyjście z mundialowej grupy. Po latach ojciec przeprosił i przyznał, że jest dumny. Dla Chiamaki to było jak zdobycie mistrzostwa świata.

Jej koleżance z drużyny, środkowej pomocniczce, Halimat Ayinde, gry w piłkę zakazywali nadgorliwi starsi bracia. Urodziła się w Kadunie - wylęgarni piłkarskich talentów w Nigerii. Ale tylko tych męskich, bo dla dziewczynek boiska pozostawały niedostępne. To muzułmańska część Nigerii, ultrakonserwatywna, którą należy opuścić, jeśli marzy się o piłkarskiej karierze. Wyjechać w głąb kraju nie jest jednak łatwo, dlatego Ayinde chce wyrównywać szanse na miejscu. - Chcę, by na północy każda dziewczyna, która pasjonuje się piłką, mogła się nią cieszyć - mówi. - Dzisiaj każda muzułmanka może grać w piłkę. Choćby w hidżabie - uśmiechała się, otwierając w swoim mieście żeńską akademię.

Brazylia wylądowała z jasnym przekazem. Piłkarki odważniejsze od piłkarzy

Mundial jest też okazją do zabrania głosu w ważnych społecznie sprawach. Pod koniec czerwca FIFA zaprezentowała osiem projektów opasek kapitańskich, które będą mogły być użyte w Australii i Nowej Zelandii. Każdy z innym przesłaniem i zwracający uwagę na inny problem, m.in. wojen, przemocy domowej i głodu na świecie. Na tęczowe opaski, stosowane przez kapitanki w wielu ligowych i reprezentacyjnych meczów, zgody jednak nie ma.

- Kwestia różnorodności jest ważna i mówimy o niej od lat. Będziemy to robić dalej. Teraz chcemy pokazać kolejny bardzo ważny problem, który jest zaniedbywany - tłumaczyła Alexandra Popp. Niemka, której koledzy podczas męskich mistrzostw świata w Katarze najgłośniej sprzeciwiali się zakazowi noszenia opasek z napisem "One Love", zdecydowała się na opaskę zwracająca uwagę na problem przemocy domowej.

Trudno jednak uwierzyć, by podczas tych mistrzostw przekaz sprowadził się tylko do kapitańskich opasek. Brazylijska kadra wylądowała w Australii samolotem z wyklejonymi na boku słowami wsparcia dla irańskich kobiet walczących o swoje prawa. Były tam też portrety Mashy Amini, której aresztowanie przez policję moralności z powodu niewłaściwego nakrycia głowy i późniejsza śmierć wywołały protesty, a także Amira Nasr-Azadaniego, piłkarza, który zginął w tych antyrządowych protestach.

Odwaga zawodniczek do zabierania głosu w ważnych społecznie tematach z reguły jest większa niż wśród piłkarzy. Na rozpoczynających się w czwartek mistrzostwach zobaczymy to nie raz.