Koszmar tuż przed MŚ. Trzy osoby nie żyją. FIFA reaguje

W dniach 20 lipca - 20 sierpnia zostaną rozegrane mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet. Do walki o miano najlepszej drużyny globu staną 32 drużyny, w tym gospodynie turnieju - Australia i Nowa Zelandia. Turniej zainauguruje spotkanie drugiego z wymienionych organizatorów oraz Norwegii. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem doszło do tragicznego incydentu, w którym życie straciły trzy osoby.

Strzelanina przed MŚ kobiet. Nie żyją trzy osoby, w tym napastnik

O całym zdarzeniu poinformowały zagraniczne media. Okazuje się, że na placu budowy w pobliżu stadionu w Auckland, na którym zostanie rozegrany pierwszy mecz, doszło do strzelaniny. Młody mężczyzna wjechał na 21. piętro wieżowca, po czym otworzył ogień. Ranił siedem osób, z czego dwie zginęły na miejscu. Poważnie ranny został też jeden z policjantów biorących udział w interwencji. Przewieziono go do szpitala w stanie krytycznym.

Po incydencie napastnik próbował ukryć się w szybie windy. Z niej także oddał kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy policji. "Pociski leciały z obu stron, zarówno sprawcy, jak i śledczych. Później agresor został znaleziony martwy" - czytamy w relacji "New York Times".

Jak donoszą dziennikarze, mężczyzna pracował na budowie, na której postrzelił śmiertelnie dwie osoby. Motyw jego działania nie jest znany. Wcześniej sprawca miał już problemy z prawem. W marcu 2023 roku stanął przed sądem pod zarzutem m.in. napaści na kobietę i uszkodzenia jej ciała. Wymiar sprawiedliwości nie skazał go na karę więzienia, a orzekł dozór elektroniczny w postaci bransolety policyjnej.

FIFA wydała specjalne oświadczenie. "Mecz otwarcia odbędzie się zgodnie z planem"

- To przerażająca sytuacja dla mieszkańców Auckland. Prosimy o pozostanie w domach i unikanie podróży do centrum miasta - zaapelował burmistrz miasta, Wayne Brown.

Głos w sprawie strzelaniny zabrała także FIFA. Do incydentu doszło bowiem zarówno w pobliżu stadionu, jak i hoteli, w których przebywały drużyny piłkarskie. Federacja poinformowała, że był to jednorazowy incydent, a życiu kibiców oraz zawodniczek nie zagraża niebezpieczeństwo. W związku z tym mistrzostwa odbędą się zgodnie z planem.

"Natychmiast po incydencie prezydent Gianni Infantino i sekretarz generalna FIFA Fatma Samoura skontaktowali się z władzami Aotearoa w Nowej Zelandii. FIFA jest również w stałym kontakcie z drużynami. Był to odosobniony incydent niezwiązany z działalnością piłkarską, a dzisiejszy mecz otwarcia na Eden Park odbędzie się zgodnie z planem. Godziny otwarcia FIFA Fan Festival w centrum miasta Auckland/Tamaki Makaurau zostaną potwierdzone w odpowiednim czasie. FIFA składa najgłębsze kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar, które straciły życie w wyniku incydentu. Nasze myśli i modlitwy są też z tymi, którzy zostali ranni" - czytamy w oświadczeniu.

Pierwszy mecz mundialu odbędzie się już w czwartek 20 lipca o godzinie 9:00 czasu polskiego.