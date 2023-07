Media: Nowe informacje ws. Piotra Zielińskiego. Odrzucił ofertę

Piotr Zieliński zabiega o nową umowę w Napoli. Obecna jest ważna przez rok. Jednak negocjacje z Aurelio De Laurentisem mają być bardzo trudne i z tego względu obie strony mają szukać planu "B". Według włoskich mediów kołem ratunkowym dla Polaka miał być transfer do Arabii Saudyjskiej, ale okazuje się, że na ten moment żadnego odejścia Zielińskiego z Neapolu nie będzie.

Zwrot ws. Zielińskiego

Niedawno dom Zielińskiego w Neapolu został okradziony. Do tego De Laurentis ma kręcić nosem w temacie podwyżki dla polskiego pomocnika. W Napoli nie będzie ciągłości projektu - Luciano Spaletti nie porozumiał się z właścicielem i odszedł po mistrzowskim sezonie. Jego miejsce zajął Rudi Garcia.

To wszystko miało sprawić, że Zieliński jest otwarty na odejście z Napoli i przyjęcie lukratywnego kontraktu od Saudyjczyków. Ale jeden z włoskich dziennikarzy rzuca nowe światło na sprawę transferu. Według Giovanniego Scotto z portalu ilroma.net, Zieliński odrzucił ze swoim otoczeniem możliwość gry w Arabii Saudyjskiej. Priorytetem wciąż jest pozostanie Polaka w Napoli na kolejne lata.

W grze o ściągniecie Polaka jest także Lazio Rzym. Trener Maurizio Sarri bardzo dobrze zna możliwości Polaka i liczy na to, że będzie mógł z nim ponownie współpracować. Do tego klub ze stolicy Włoch szuka zastępstwa za Sergeja Milinkovicia-Savicia, który zdecydował się na grę dla Al Hilal. Ale do Napoli nie przyszła żadna oficjalna oferta kupna Zielińskiego. Polak jedynie rozmawiał z trenerem Lazio.

"Piotr Zieliński odmówił na razie Arabii Saudyjskiej i nie otrzymał żadnej oferty od Lazio. Tylko kontaktował się telefonicznie z Maurizio Sarrim, przed którym nie zamknął drzwi. Rudi Garcia czeka na potwierdzenie, ale Aurelio De Laurentis czeka na odpowiedź na proponowane dwuletnie przedłużenie kontraktu z obniżką pensji. Polak deklaruje chęć pozostania, ale przy korzystnym dla niego porozumieniu. Agent piłkarza został zaproszony, aby omówić sytuację" - poinformował dziennikarz z Rzymu Giovanni Scotto.

Transfermarkt wycenia Piotra ZIelińskiego na kwotę 35 mln euro.