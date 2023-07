Skandal z udziałem piłkarza. Uderzył 60-latkę pod budką z kebabem. Grozi mu więzienie

Marcus Maddison na przestrzeni profesjonalnej kariery reprezentował barwy dziesięciu klubów. Granie w piłkę na najwyższym poziomie rozpoczynał w Newcastle United, ale nie zagrzał tam długo miejsca i był sprzedawany oraz wypożyczany do innych drużyn. Najdłużej miejsce zagrzał w Peterborough United, dla którego występował w latach 2014-2020 na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii - League One. W ostatnim czasie był piłkarzem Darlington, które opuścił w październiku ubiegłego roku.

Od tamtego czasu 29-latek jest bezrobotny, ale to nie oznacza, że pozwala o sobie zapomnieć. Można napisać - niestety, ponieważ Maddison stał się bohaterem skandalu, który rozegrał się, gdy jeszcze był piłkarzem Darlington.

Marcus Maddison uderzył kobietę w kolejce do kebaba

Nad ranem 25 września ubiegłego roku pomocnik opuścił klub The Gate w Darlington. Wtedy wdał się w utarczkę słowną z dwiema kobietami, stojącymi w kolejce pod budką z kebabem. Jedna z nich miała 60 lat, a druga, młodsza, była jej córką.

Podczas rozprawy, która miała miejsce w tym tygodniu prokurator Robin Turton przytoczył słowa, które miał wypowiedzieć były zawodnik Newcastle United do córki ofiary: "Spie*****j, nie zbliżaj się do mnie grubasie". Po chwili w jej obronie stanęła matka, która miała usłyszeć: "Tylko podejść do mnie, a rzucę w ciebie tymi tanimi frytkami ". "The Sun" informuje, że wtedy miał rzucić nimi w kierunku starszej z kobiet i po chwili uderzyć ją pięścią w twarz.

Początkowo wydawało się, że kobieta doznała tylko złamania nosa, ale lecąca ciągle krew sprawiała, że nie mogła wtedy mówić. Późniejsze badania wykazały, że doszło do złamania kości środkowej części twarzy. Z tego powodu ciągle kobieta ma uskarżać się na drętwienie zębów, osłabiony zmysł smaku i węchu oraz niechęć do wychodzenia spoza domu.

Maddison przyznał się do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a 8 sierpnia pozna karę, jaka go spotka z tego powodu. Aktualnie są przeprowadzane kolejne badania, które mają ustalić dokładny stan zdrowia ofiary. Angielskie media nie informują, jaka kara dokładnie grozi piłkarzowi. To po tym zdarzeniu klub Darlington zdecydował się rozwiązać umowę z Marcusem Maddisonem jesienią ubiegłego roku.