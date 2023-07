Rząd w Brazylii zmienia godziny pracy na terenie całego kraju. Wszystko dla piłki nożnej

Piłka nożna to sport narodowy w Brazylii, czemu nie można się dziwić. Męska reprezentacja jest najbardziej utytułowaną drużyną na świecie - jako jedyna zdobyła pięć mistrzostw świata w historii. Miało to miejsce w latach 1958, 1962, 1970, 1994 oraz 2002. Spore sukcesy odnosi też kobieca kadra. Ośmiokrotnie triumfowała w mistrzostwach Ameryki Południowej. Zdobyła też dwa krążki na mundialu - brąz z 1999 roku oraz srebro z 2007 roku. W najbliższych dniach żeńska reprezentacja stanie przed szansą na kolejne medale, co elektryzuje cały kraj. Do tego stopnia, że rząd postanowił wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu państwa.

Brazylia zmienia godziny pracy. Wszystko przez mundial

W dniach 20 lipca - 20 sierpnia odbędą się mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet. Gospodarzami tegorocznej edycji turnieju są Australia i Nowa Zelandia. Do rywalizacji o miano najlepszej drużyny globu staną 32 drużyny, w tym Brazylia. Kraj ten znajduje się w innej strefie czasowej, co jest sporym utrudnieniem dla tamtejszych kibiców.

Okazuje się, że zespół będzie rozgrywał swoje mecze w godzinach porannych w Brazylii, przez co wielu fanów nie miałoby możliwości śledzić zmagań piłkarek. Naprzeciw temu problemowi wyszedł rząd, który na czas trwania mundialu postanowił zmienić godziny pracy. Chodzi konkretnie o dni, w których ich drużyna będzie rozgrywać spotkania.

- Dozwolone jest przyjście do pracy dwie godziny po ostatnim gwizdku sędziego. W sytuacji, gdy mecz zaczyna się o 7:30, czas pracy zaczyna się o 11:00. Jeśli natomiast pierwszy gwizdek zabrzmi o 8:00, to do pracy można przyjść na 12:00 - przekazała minister ds. spraw publicznych, Esther Dweck.

Brazylijki powalczą o poprawę rezultatu sprzed czterech lat

Brazylijki będą jednymi z faworytek do końcowego triumfu. Trafiły do grupy F, w której zmierzą się z Panamą, Francją i Jamajką. Awans do strefy pucharowej wydaje się więc ich obowiązkiem. Pierwszy mecz na mistrzostwach rozegrają w poniedziałek 24 lipca. W poprzedniej edycji rozgrywek Brazylijki dotarły do 1/8 finału. Tytułu po raz drugi z rzędu będą bronić Amerykanki.