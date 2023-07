Koszmarna kontuzja Zaniolo. Boli od samego patrzenia [WIDEO]

Nicolo Zaniolo zaskoczył sporą część społeczności piłkarskiej, kiedy w lutym zdecydował się na transfer do Galatasaray. Były kolega klubowy Nicoli Zalewskiego kosztował mistrzów Turcji 15 milionów euro, ale z pewnością nie żałują oni wydanych pieniędzy. Do tej pory spisywał się kapitalnie, jednak w ostatnim sparingu doznał bolesnej kontuzji.

Koszmarna kontuzja Nicolo Zaniolo podczas sparingu. "Przysięgam, masz złe oko"

Dość przeciętnie wyglądają wyniki piłkarzy Okana Buruka podczas okresu przygotowawczego do nadchodzącego sezonu. Najpierw przegrali z angielskim Hull City 3:4, następnie co prawda pokonali węgierski zespół Kisvarda (2:0), ale później tylko zremisowali z Austrią Wiedeń (1:1). We wtorek niespodziewanie przegrali z nową drużyną Szymona Włodarczyka - Sturmem Graz - 0:2, a podczas meczu bolesnej kontuzji doznał Zaniolo.

Włoski pomocnik wyszedł w podstawowym składzie Galatasaray, a w 44. minucie został ukarany żółtą kartką. W drugiej połowie spotkania postanowił zmierzyć się w pojedynku z obrońcą rywala Gregorym Wuthrichem. Włoch chciał minąć go, schodząc do lewej nogi, ale wpadł na Szwajcara, przez co upadł na murawę. Nagle na jego twarzy pojawił się ogromny grymas bólu, a po chwili pokazał arbitrowi, że w niecodzienny sposób złamał palec i nie jest zdolny do dalszej gry. Całość uchwyciły kamery.

Zaniolo ostatecznie opuścił murawę w 64. minucie, kiedy zastąpił go Olimpiu Vasile Morutan. Tuż po jego zejściu dubletem popisał się 17-letni napastnik Leon Grgić, który w przerwie wszedł za Włodarczyka. Niedługo po zakończeniu starcia Zaniolo zamieścił tajemniczy wpis na Twitterze. "Przysięgam, masz złe oko" - napisał. Nie można do końca stwierdzić, co miał na myśli, ponieważ sędzia tego starcia odgwizdał wtedy na nim faul, dlatego nie mógł mieć do niego pretensji.

Na ten moment nie wiadomo, jak długo będzie trwała przerwa Włocha, natomiast najbliższy mecz Galatasaray odbędzie się we wtorek 25 lipca, kiedy w kwalifikacjach Mistrzów zmierzy się z litewskim Żalgirisem. Byłaby to duża strata, gdyby Zaniolo nie wrócił do pełni zdrowia, ponieważ jak dotąd w 11 meczach dla tureckiego klubu strzelił pięć goli.