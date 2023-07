Rzuciła piłkę nożną i wystąpiła w konkursie Miss Polski. Wciąż marzy tylko o jednym

Milena Terka urodziła się i wychowała w Sieradzu. Ma 22 lata i jest studentką budownictwa. Od wielu miesięcy przygotowywała się do finału konkursu Miss Polski 2023. Nie ukrywa jednak, że jej największą pasją jest sport, a zwłaszcza piłka nożna, którą regularnie uprawia. Wiąże też przyszłość właśnie z tą dyscypliną, ponieważ chce zostać trenerem.

Piłkarka rywalizowała w konkursie Miss Polski. Chce zostać w przyszłości trenerem UEFA PRO

Kandydatka na miss występowała w przeszłości m.in. w ULKS MOSIR Sieradz oraz Pogoni Zduńska Wola. Była również reprezentantką obozów Polish Soccer Skills. Jej największym marzeniem jest samodzielne poprowadzenie drużyny piłkarskiej. - Posiadam licencję trenerską UEFA Grassroots C, dzięki czemu mogę trenować dzieci do 12 roku życia oraz drużyny seniorów z niższych poziomów rozgrywkowych w Polsce. W przyszłości chciałabym osiągnąć najwyższą możliwą licencję - UEFA PRO i poprowadzić samodzielnie drużynę piłkarską - napisała na Instagramie.

- W moim życiu przeplatają się dwa motta życiowe. Jedno z nich brzmi: „Ciężka praca to nagroda". Mam do niego ogromny sentyment, ponieważ jako mała dziewczynka usłyszałam je od trenera na moim pierwszym obozie piłkarskim. Te słowa wpłynęły na mnie, jako na młodego człowieka, tak mocno, że kieruje się nim aż do teraz. Drugie zaś brzmi „sukces lubi ciszę - powiedziała, cytowana przez portal sieradz.naszemiasto.pl.

Finał Miss Polski odbył się w niedzielę 16 lipca w Nowym Sączu. Terka rywalizowała o pierwsze miejsce z 32 kandydatkami, a finalnie zwycięstwo odniosła reprezentantka województwa opolskiego Angelika Jurkowianiec.