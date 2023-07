To już pewne. Nowy kolega Krychowiaka pokazał zdjęcie. "Ninja jest gotowy"

Grzegorz Krychowiak spędził miniony sezon na wypożyczeniu z FK Krasnodar do Al-Shabab. Na początku lipca rozwiązał kontrakt z rosyjskim klubem i wydawało się, że na stałe przeniesie się do drużyny ze stolicy Rijadu. Rzeczywistość okazała się inna. Wprawdzie pozostał w Arabii Saudyjskiej, ale trafił do Al-Abha. Choć władze klubu nie potwierdziły jeszcze transferu, to zrobił to już Czesław Michniewicz, trener, wstawiając wspólne zdjęciem z pomocnikiem. "'Rodzina' na swoim" - napisał.

Grzegorz Krychowiak w Al-Abha. Trenuje już z zespołem. "Ninja"

Okazuje się, że Krychowiak dołączył już do drużyny i rozpoczął z nią treningi, co potwierdził nowy kolega z zespołu, Uros Matić. Podzielił się z fanami zdjęciem z siłowni, na którym widoczny jest właśnie Polak. "Ninja jest gotowy" - napisał serbski piłkarz na InstaStory.

Grzegorz Krychowiak Screen z https://www.instagram.com/stories/urosmatic8/3150191573000533654/

O tym, że Krychowiak jest zadowolony z transferu do Al-Abha, świadczy nie tylko szeroki uśmiech na jego twarzy, ale i ostatnia wypowiedź dla TVP Sport. Przyznał, że przenosiny były dobrą decyzją. - Nie zastanawiałem się długo. Kiedy pojawiła się oferta, to bardzo szybko doszło do podpisania kontraktu. Trener zadzwonił do mnie i opowiedział o wizji budowania klubu. Dodał, że jest zadowolony z pierwszych tygodni pracy i widzi potencjał. Jego opinia pomogła mi w podjęciu decyzji - mówił.

Dodał też, że już niedługo liga arabska może być jedną z najsilniejszych na świecie. Wszystko za sprawą transferów wielkich gwiazd futbolu. Już w styczniu na przenosiny do saudyjskiej drużyny zdecydował się Cristiano Ronaldo. W ślad za nim latem 2023 roku poszedł m.in. Karim Benzema.

Krychowiak w ubiegłym sezonie był prawdziwą gwiazdą Al Shabab. Jako jedyny zawodnik rozegrał wszystkie (35) mecze - strzelił w nich trzy gole i zanotował dwie asysty. Razem z drużyną zajął czwarte miejsce w lidze. Teraz będzie grał dla zespołu, który miniony sezon zakończył na 12. lokacie. Niewykluczone, że zadebiutuje już 14 sierpnia, kiedy to Al-Abha zagra z Al-Hilal.

Krychowiak i batalia sądowa

W najbliższych miesiącach głowę pomocnika mogą zajmować też kwestie pozasportowe. Popadł on w konflikt z lekarzem kadry Jackiem Jaroszewskim. Cała sprawa zostanie rozstrzygnięta w sądzie. - To nie ja oszukałem, a sam zostałem oszukany. Te wszystkie zarzuty są niedorzeczne, wyrządziły mnie i mojej rodzinie dużą szkodę - mówił Jaroszewski w rozmowie z mediami. Lekarz przedstawił swój punkt widzenia w sporze z piłkarzem, o czym więcej przeczytacie TUTAJ.